Лучшей доярке региона вручили авто

До последнего момента, пока губернатор не передал ей ключи, Лариса Шабиева не знала, что станет обладателем автомобиля. Фото: Александр Зайцев

По доброй традиции накануне 8 марта в Свердловской области чествуют лучших животноводов. Вчера в Доме Севастьянова Евгений Куйвашев награждал отличившихся операторов машинного доения коров, зоотехников, бригадиров молочных ферм. Среди наград был и автомобиль.

Кстати, вручать отличившимся дояркам автомобиль стало уже традицией. Но впервые с 2013 года этот приз, учреждённый Союзом предпринимателей молочной промышленности Свердловской области, достался не представителю Ирбитского муниципального образования — признанной молочной вотчины области. В этот раз ключи от автомобиля «Лада Гранта» получила доярка ЗАО АПК «Белореченский» Белоярского городского округа Лариса Шабиева.

— Животноводство Свердловской области — лидирующая отрасль агропромышленного комплекса региона. Для сохранения темпов производства молока в 2016 году из областного бюджета хозяйствам было выплачено порядка полутора миллиардов рублей в виде субсидий. И эта областная поддержка даёт результаты, — отметил на вручении наград Евгений Куйвашев.

Действительно, производство молока в области растёт с 2009 года. По данным Министерства сельского хозяйства Российской федерации, Свердловская область по валовому производству молока в общественном секторе занимает сегодня десятое место в стране, а в Уральском федеральном округе — первое. Впечатляет также рост молочной продуктивности коров: за 2016 год средний удой в расчёте на корову вырос более чем на 200 килограммов и составил 6330 килограммов молока. А в 13 хозяйствах области в среднем от каждой коровы получают уже более восьми тысяч килограммов молока в год. Лидер нашей молочной отрасли — ирбитский СПК «Килачёвский», в прошлом году здесь от каждой коровы в среднем получили по 10 196 килограммов молока. Неслучайно и больше всего наград досталось вчера представителям этого хозяйства. Среди них — самая молодая доярка области, получающая в среднем от каждой коровы своей группы более 10 тысяч килограммов молока в год, Марина Мартынова.

Марине Мартыновой 24 года. В качестве награды она получила телевизор. Фото: Александр Зайцев