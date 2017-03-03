Главный по танкам

Корпорацию «Уралвагонзавод», которая входит в сотню крупнейших военно- промышленных комплексов мира, возглавил Александр Потапов — бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ. Фото: MINPROMTORG.GOV.RU

Новым главой научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» вместо Олега Сиенко назначен бывший замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Александр Потапов. Соответствующее распоряжение уже подписано. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», которой в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина передано сто процентов акций УВЗ.

«Потапов является опытным руководителем, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешне-экономическую деятельность, а также в структуру выполнения гособоронзаказа. Мы рассчитываем, что под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед Уралвагонзаводом», — передаёт слова главы Ростеха Сергея Чемезова пресс-служба компании.

Разговоры о смене руководства УВЗ возникли в конце прошлого года. В октябре 2016-го вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Владимиру Путину, в котором предложил передать Уралвагонзавод госкорпорации «Ростех». Об этом сообщали «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству Минобороны. Вице-премьер тогда выразил недовольство работой Олега Сиенко. Необходимость кадровых перемен он объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия (на конец первого полугодия 2016 года чистый долг УВЗ составил 276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда) и угрозой для выполнения работ по гособоронзаказу. Спасти предприятие, по мнению Рогозина, можно, только передав корпорации, у которой есть деньги. В пресс-службе УВЗ на тот момент отказались комментировать эту тему.

Уже в конце декабря 2016 года президент страны подписал указ о передаче Ростеху ста процентов акций УВЗ. Процедура передачи должна быть завершена в течение 18 месяцев. Чемезов тогда комментировал, что непосредственным поводом для передачи УВЗ в Ростех стало тяжёлое финансовое состояние предприятия. «Нужно провести оздоровление, там достаточно большие долги. Они образовались из-за того, что появилась компания «УВЗ-Логистик», которая сама себе покупала вагоны, поскольку ОАО «РЖД» их не покупало в течение двух-трёх лет подряд. Это было сделано для того, чтобы не останавливать производство», — говорил глава Ростеха.

Седьмого февраля Сергей Чемезов был приглашён к участию в выездном заседании депутатов Госдумы из фракции «Единая Россия». Отвечая на вопрос журналистов, он подтвердил смену руководства УВЗ, но конкретного претендента на этот пост не назвал.

Свердловские «оборонщики» считают, что назначение Александра Потапова главой Уралвагонзавода оправдано его опытом и связями в правительстве РФ.

Боевые машины семейства «Армата» стали главным детищем Уралвагонзавода за время руководства Олега Сиенко. Фото: Александр Исаков

— Предприятие для России знаковое, а для Нижнего Тагила и вовсе практически градообразующее — десятки тысяч работающих. Здесь как раз нужен был человек, который имеет выход напрямую на правительство, так как придётся принимать очень серьёзные решения. Кандидатура Потапова — лучший вариант для того, чтобы навести порядок не только на Уралвагонзаводе, но и в холдинге в целом. Смена руководства УВЗ — сугубо прагматичное решение. Время политики здесь уже прошло, — прокомментировал «ОГ» президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» Николай Клейн.

— Потапов возглавлял департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии (в Минпромторге РФ). Работал с предприятиями УВЗ, «Планта» (ФГУП химический завод), «Старатель» (полигон). В Екатеринбурге это, естественно, «девятка» (Артиллерийский завод №9), Уралтрансмаш. Потапов хорошо знает эту отрасль — вот его и назначили. Он был многими поддержан, так как человек уже всё знает и его не надо возить, показывать, рассказывать. Он в курсе проблем, а опыт замминистра даёт ему понимание, как их решать, — рассказал нашему изданию гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щёлоков.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в четверг озвучил главные задачи, которые стоят перед Александром Потаповым. Во-первых, новому главе предстоит разобраться с долгами УВЗ. Во-вторых, Рогозин анонсировал, что на базе Уралвагонзавода и военного дивизиона концерна «Тракторные заводы» «Ростех» будет сформирован бронетанковый холдинг.

Досье "ОГ" Александр ПОТАПОВ родился 23 февраля 1963 года в Москве. В 1986 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Оптико-электронные приборы», инженер-механик, кандидат экономических наук. В 2002 году назначен заместителем генерального директора Российского агентства по обычным вооружениям. Спустя два года, в 2004-м, стал начальником Управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности. Ещё через четыре года, в 2008-м, он возглавил Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. В 2012 году назначен директором Федеральной службы по оборонному заказу. С 7 июля 2014 года работал заместителем министра промышленности и торговли РФ. УВЗ при Олеге Сиенко Корпорация «УВЗ» была создана в 2007 году на основе нижнетагильского Уралвагонзавода. Олег Сиенко возглавил её в 2009 году, сменив на этом посту Николая Малых, руководившего предприятием с 1997 года. Сейчас в составе корпорации около 40 предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. При Сиенко на заводе выпустили танк «Армата». УВЗ своевременно исполнял гособоронзаказ.