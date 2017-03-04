В Госдуме предлагают увеличить господдержку села

Последние три года сельское хозяйство страны показывает устойчивый рост, в 2016 году прирост сельскохозяйственной продукции составил 4,8 процента. Но именно в прошлом году предприятия отрасли ощутили резкое снижение прибыльности сельскохозяйственного производства, почти на 5 процентов по сравнению с 2015 годом упала рентабельность. Эта ситуация привлекла внимание депутатов-аграриев Госдумы и региональных парламентов.

Меньше импорта, больше экспорта

В конце февраля комитетом по аграрным вопросам Государственной думы Федерального собрания РФ были проведены парламентские слушания на тему «Правовые аспекты повышения доходности сельскохозяйственного производства». В них приняла участие и заместитель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Елена Трескова.

— Проблема импортозамещения в сфере аграрного производства стоит на сегодня очень остро. Несмотря на то, что государство оказывает большую поддержку предприятиям агропромышленного комплекса как на федеральном, так и региональном уровнях, отрасль сталкивается с недостатком финансовых ресурсов, что мешает её развитию. И здесь важно найти способы повышения доходности сельхозпредприятий, — считает Елена Трескова.

Действительно, материалы федерального Минсельхоза, предложенные участникам этих парламентских слушаний, демонстрируют довольно неоднозначную картину. С одной стороны, аграрная отрасль страны за последние годы показывает устойчивое развитие, наша страна всё чаще заявляет о себе как о сильном игроке на мировом продовольственном рынке. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы: в прошлом году урожай зерновых и зернобобовых составил 119,1 миллиона тонн, из которых 73 миллиона тонн — пшеница. Достигнуты рекордные показатели по сбору подсолнечника, сои, сахарной свёклы. Мы перестали быть крупнейшим импортёром свинины в мире, в прошлом году сократили её закупки аж на 23,4 процента, а импорт мяса птицы снизили до несущественных 3,2 процента от общего потребления этой продукции в стране. Более того, Россия сама активно наращивает экспорт мяса птицы и свинины. Например, в 2016 году экспорт российской курятины увеличился по сравнению с предыдущим годом на 63 процента.

Снова диспаритет цен?

А теперь другая сторона медали. По данным федерального аграрного ведомства, за последние три года на 30–40 процентов увеличились затраты селян на производство своей продукции. Так, цены на товары и услуги, приобретённые сельскохозяйственными организациями страны, выросли в 2015 году на 15,5 процента, а сельхозпродукция подорожала на 8,5 процента. Аграрии снова заговорили о диспаритете цен на промышленные и сельскохозяйственные товары.

На парламентских слушаниях, по словам Елены Тресковой, представители российских регионов жаловались на изъяны существующей кредитной политики в сфере АПК, недостаточный уровень софинансирования из федерального бюджета. Например, председатель профильного аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин выступил за срочную корректировку федерального бюджета, потому что лишь 1,3 процента от его расходов направлено в этом году на село. По его мнению, этого мало, на поддержку сельского хозяйства нужно тратить не менее 5 процентов.

— Наиболее взвешенным мне показалось выступление директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» из Московской области Павла Грудинина. Он призвал своих коллег быть реалистичными и использовать в полной мере существующие возможности для развития хозяйств. Но в то же время он поддержал высказанные в ходе парламентских слушаний рекомендации к Государственной думе и федеральному правительству, — сказала Елена Трескова.

Кстати, этим рекомендациям предстоит ещё пройти «сито» при обсуждении в профильном комитете Госдумы, а потом и в ходе рассмотрения на пленарном заседании российского парламента. Что же на данном этапе предлагается для повышения доходности отрасли?

Прежде всего — в приоритетном порядке рассмотреть возможность оказания дополнительной господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Насколько рентабельность сельскохозяйственного производства зависит от субсидий, можно проследить на приведённой инфографике. Также предлагается исключить исчисление НДС с сельхозпредприятий, выплачивающих единый сельскохозяйственный налог, расширить государственные закупочные интервенции, закрепить возможность распределения прибыли сельскохозяйственных потребительских кооперативов между его членами.