Областная газета
Экономика 4 марта 2017, 06:00

Губернатор призвал сектор ОПК сосредоточиться на выпуске «гражданки»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на вчерашнем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности региона призвал «оборонщиков» активнее наращивать выпуск гражданской продукции. Доля «гражданки» к 2030 году должна составлять не менее 50 процентов, напомнил глава региона.

Эта задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, обусловлена существенным сокращением объёма гособоронзаказа уже к 2020 году в связи с окончанием масштабного перевооружения Российской армии и флота.

— Призываю руководителей предприятий активно привлекать доступные инструменты поддержки для диверсификации производства и создания перспективных образцов гражданской продукции, — заявил Евгений Куйвашев.

  • Опубликовано в №38 от 4.03.2017
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