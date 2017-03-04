Экономисты предложили три пути развития Екатеринбурга

Опираясь на прогноз экономистов, мэрия Екатеринбурга обновит стратегию социально-экономического развития города. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Екатеринбурга и сотрудники Института экономики УрО РАН представили журналистам прогноз социально-экономического развития города до 2035 года, параметры которого будут учтены при составлении Стратегии развития муниципалитета. Исследователи анализировали тенденции развития города за последние 15 лет, социально-экономические тренды российских и мировых городов-миллионников, и как результат — предложили три пути развития Екатеринбурга на ближайшие 17 лет.

По словам завотделом региональной промышленной политики и экономической безопасности регионов Института экономики УрО РАН Виктории Акбердиной, при разработке прогноза составители учитывали противоречие между двумя ведущими сегментами экономики — промышленностью и торгово-сервисным сектором.

— Если в 2000-х годах промышленная доля в обороте предприятий города занимала практически половину, а торговля только треть, то сегодня торгово-сервисный сектор стал главным сегментом городской экономики, — пояснила Виктория Акбердина. — За последние 15 лет произошла деиндустриализация города, и если тенденция продолжится — мы потеряем своё лицо как столицы индустриального края. Поэтому, на наш взгляд, для Екатеринбурга предпочтителен «инновационный сценарий» развития, увеличение доли малого и среднего инновационного бизнеса и реализация уникальных для города проектов.

Второй сценарий — «инерционный» — предполагает, что торгово-сервисный сектор станет ещё более крупным сегментом городской экономики, а городские власти будут копировать решения других столичных городов. Третий — «базовый» — основан на паритете промышленности и торговли в городской экономике.

Напомним, параллельно с разработкой Стратегии социально-экономического развития в мэрии работают над Стратегией пространственного развития, после которой внесут изменения в Генплан города.

Тенденции ТОРГОВЛЯ . Последние 15 лет она прирастала в среднем на 15 процентов каждый год и продолжит рост при любом сценарии. Будут активно развиваться интернет-торговля и сегмент услуг, в том числе появятся услуги для промышленности.

. Последние 15 лет она прирастала в среднем на 15 процентов каждый год и продолжит рост при любом сценарии. Будут активно развиваться интернет-торговля и сегмент услуг, в том числе появятся услуги для промышленности. ИНВЕСТИЦИИ . Сейчас они сохраняют высокие темпы роста, но долгое время, по мнению сотрудников Института экономики УрО РАН, это продолжаться не сможет. Поэтому ни по одному сценарию среднегодовой темп роста инвестиций не превышает 10 процентов.

. Сейчас они сохраняют высокие темпы роста, но долгое время, по мнению сотрудников Института экономики УрО РАН, это продолжаться не сможет. Поэтому ни по одному сценарию среднегодовой темп роста инвестиций не превышает 10 процентов. СТРОИТЕЛЬСТВО . Темпы ввода жилья вырастут по всем сценариям, существенно сократится доля ветхого и аварийного жилья.

. Темпы ввода жилья вырастут по всем сценариям, существенно сократится доля ветхого и аварийного жилья. ТРАНСПОРТ . Пассажироперевозки на городских муниципальных автобусах ежегодно сокращаются на 12 процентов, а перевозки коммерческих — возрастают на 25 процентов. По словам Виктории Акбердиной, в стратегии будут заложены мероприятия по повышению качества услуг перевозчиков, а также планируется ограничить въезд автомобильного транспорта в город. Серьёзное снижение перевозок ждёт троллейбус, поскольку он неконкурентоспособен по сравнению с другими видами транспорта.

. Пассажироперевозки на городских муниципальных автобусах ежегодно сокращаются на 12 процентов, а перевозки коммерческих — возрастают на 25 процентов. По словам Виктории Акбердиной, в стратегии будут заложены мероприятия по повышению качества услуг перевозчиков, а также планируется ограничить въезд автомобильного транспорта в город. Серьёзное снижение перевозок ждёт троллейбус, поскольку он неконкурентоспособен по сравнению с другими видами транспорта. ЭКОЛОГИЯ . Последние 15 лет в Екатеринбурге растёт количество вредных выбросов, за это время за счёт роста численности населения в полтора раза сократился показатель зелёных насаждений в расчёте на одного жителя. В стратегии будут заложены мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, будут расширяться зелёные насаждения.

. Последние 15 лет в Екатеринбурге растёт количество вредных выбросов, за это время за счёт роста численности населения в полтора раза сократился показатель зелёных насаждений в расчёте на одного жителя. В стратегии будут заложены мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, будут расширяться зелёные насаждения. ДЕМОГРАФИЯ . Сейчас в Екатеринбурге снижается доля женщин репродуктивного возраста в структуре населения, что связано с демографическим провалом в 1990-х. Ситуация стабилизируется после 2025 года.

. Сейчас в Екатеринбурге снижается доля женщин репродуктивного возраста в структуре населения, что связано с демографическим провалом в 1990-х. Ситуация стабилизируется после 2025 года. БЕЗОПАСНОСТЬ . За 15 лет количество особо тяжких преступлений снизилось. Позитивная динамика, заложенная и в прогнозе развития города, связана с ростом уровня доходов.

. За 15 лет количество особо тяжких преступлений снизилось. Позитивная динамика, заложенная и в прогнозе развития города, связана с ростом уровня доходов. МИГРАЦИЯ. Приток в Екатеринбург жителей Свердловской области и других регионов ожидается на уровне 8 000 человек в год.