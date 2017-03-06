В Екатеринбурге назначен новый главный архитектор

Андрей Молоков родился 30 июля 1963 года. Окончил факультет архитектуры УГАХА. Фото: vk.com/id88692907

С понедельника к работе в администрации Екатеринбурга приступил новый главный архитектор города и начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков. О назначении «ОГ» рассказали на прежнем месте работы чиновника.

— С сегодняшнего дня Андрей Викторович работает в мэрии. На его место назначен новый директор, — сообщили «ОГ» в Архитектурной мастерской Молокова. В пресс-службе администрации Екатеринбурга информацию о назначении пока не комментируют, отмечая, что сначала информация должна появиться на официальном портале города.

Переход Андрея Молокова на работу в мэрию обсуждается с начала нынешнего года — ещё в январе он заявил, что получил соответствующее предложение и занялся переоформлением собственного архитектурного бюро. Мастерская Молокова знаменита проектами екатеринбургских небоскрёбов «Высоцкий» и «Антей», дома-купола в Билимбае, проекта по благоустройству пешеходной зоны на улице Вайнера.

Кроме того, как известно нашему изданию, Андрей Молоков в архитектуре выделяет конструктивизм и считает это авангардистское направление лицом и брендом уральского мегаполиса.

— Конструктивизм можно считать лицом и брендом Екатеринбурга как минимум потому, что в городе сохранилось много зданий в этом стиле. И не замечать их нельзя. Архитектура — это летопись города. И конструктивизм, и «хрущёвки», и «брежневки», и «сталинки», и сегодняшние постройки. Их нужно сохранять, но сохранять умно и выборочно, при этом модернизируя под те функции, которые больше всего подходят зданию и необходимы городу, — рассуждал Андрей Молоков в беседе с нашим изданием в 2015 году.

До конца февраля должность главного архитектора занимал Тимур Абдуллаев, а обязанности начальника департамента архитектуры исполнял Сергей Косенко. Андрей Молоков займёт сразу две эти должности.

Напомним, полномочия главного архитектора и начальника Главархитектуры разделили после ухода Михаила Вяткина на пост председателя градостроительного совета Екатеринбурга.