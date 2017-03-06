Областная газета
Экономика 6 марта 2017, 19:17

В Китае отследят поставщиков товаров из РФ

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Международный проект «ОГ»
«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.



Управление по надзору за рынком совместно с Управлением по инспекции и карантину при ввозе и вывозе продуктов города Суйфэньхэ создаёт механизм по учёту поставщиков товаров, импортируемых из России, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

На всех продуктах появятся специальные коды. Потребители могут отсканировать их с помощью мобильного телефона и узнать место производства товара, а также получить информацию о подлинности сертификатов изготовителей. Это должно гарантировать безопасность и качество ввозимых в Китай товаров.

Сейчас в городе Суйфэньхэ работают 872 российских пищевых предприятия и продаются более 1100 видов российских товаров.

  • Опубликовано в №39 от 07.03.2017 
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