Каменский школьник создал робота для проникновения в запретные зоны

Робот, которого спроектировал Дима Голощапов, передаёт информацию на смартфон. Фото: «Каменский рабочий»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

«Уральская инженерная школа» развивается на всех ступенях образования Свердловской области. Каменск-Уральский стал одной из пилотных площадок проекта, и за это время инженерные науки в промышленном городе действительно вышли в лидеры. Программы и проекты, связанные с инженерными знаниями, реализуются даже в детских садах.

Детские сады и школы.

Воспитанники подготовительной группы детсада № 94 с удовольствием выбирают конструкторы даже для игры.

Для будущих инженеров такие занятия полезны и тем, что, получая задание от педагога, ребята учатся решать простые, но всё же инженерно-технические задачки. Педагоги активно развивают свой проект «Волшебный мир «Лего», с которым уже заняли первое место в городском конкурсе. Вместе с педагогами ребята снимают короткие мультфильмы, сюжеты к которым придумывают сами либо берут за основу знакомые сказки. Персонажей и героев дети создают из конструктора.

В прошлом году центр дополнительного образования (ЦДО) Каменска был признан базовой площадкой екатеринбургского Дворца молодёжи по робототехнике и инновационному техническому творчеству. Благодаря этому в ЦДО появились новые конструкторы и новый лазерный станок, который позволил открыть ещё кружок 3D-моделирования. Ребята старшей группы уже успели отметиться со своими проектами на областных выставках и соревнованиях. Команда Юры Гневашева, Димы Абакумова и Вити Горбунова после удачного выступления на региональном этапе «Робофеста» приглашена в Москву для участия во всероссийских соревнованиях.

В этом году на городской научно-практической конференции оригинальный проект представит Дима Голощапов. Его робот разработан для проникновения в зоны отчуждения. Дедушка Димы – ликвидатор-чернобылец, поэтому юный изобретатель решил создать такого робота, который мог бы помочь учёным увидеть, что происходит в запретных зонах. Робот с помощью зеркал передаёт информацию на смартфон оператора, а затем раздаёт её на гаджеты, расположенные вблизи.

Колледжи

Если детские сады и школы включились в работу по подготовке инженерных и технических кадров относительно недавно, то учебные заведения среднего профобразования такую работу ведут уже давно.

Даже, казалось бы, совсем не технический – педагогический колледж принимает активное участие в проекте «Уральская инженерная школа»: в феврале 2017 года на областном фестивале «Город ТехноТворчества» студенты педколледжа совместно с воспитателями детсада № 86 представили три мастер-класса по работе с конструкторами.

Каменск-Уральский политехнический колледж реализует пять образовательных программ – по металлургии, робототехнике, технической механике, электротехнике, слесарным и сварочным работам. Школьники пробуют здесь профессии, что называется, на вкус: практикуются на сварочных тренажёрах, лабораторных электротехнических установках, пробуют отливать металл (конечно, в лабораторных условиях).

Вузы

В политехническом институте (филиал) УрФУ уже несколько лет действует Школа инженерных знаний. Сюда ходят заниматься ребята из 5–10-х классов.

– В программу мы включили те предметы, которые в дальнейшем будут необходимы инженеру. Начали мы с черчения, в последнее время в большинстве школ оно не преподаётся, – пояснил учитель школы Андрей Пилюгин. – Но, развивая идею, мы пришли к тому, что нужны и 3D-моделирование, и физика, и программирование, и математика.

– Каменск заинтересован в студентах технических специальностей, которые смогут получить образование в нашем городе, будут жить здесь и развивать промышленность региона, – подчёркивает директор Политехнического института Оксана Коноваленко.