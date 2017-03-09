Самый большой налог на авто в регионе – 187 тысяч рублей

Базовая цена на Audi S7 Sportback quattro составляет 5 830 000 рублей. Фото: audi.ru

Минпромторг РФ расширил перечень дорогих авто. В обновлённый список автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей, владельцы которых заплатят в 2017 году повышенный транспортный налог, теперь входит 909 машин (в 2016 году было 708). Список пополнили преимущественно новые модели.

— Владельцы 2 800 дорогих автомобилей в Свердловской области заплатили в 2016 году (за 2015-й) в целом 84 миллиона рублей, — прокомментировал «ОГ» начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин. — За счёт повышающего коэффициента налог увеличен на 27 миллионов. Самый большой налог, который заплатил собственник одной из машин — 187 тысяч рублей. Модель конкретизировать не буду — боюсь, что раскрою конкретного человека. За 2016 год статистики пока нет, сейчас размер налогов рассчитывается, и мы планируем завершить рассылку уведомлений об уплате налогов до 1 сентября.

Представитель УФНС уточнил, что изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми для машин стоимостью свыше 3 миллионов рублей применяется повышенный коэффициент, были внесены в 2014 году. Перечень марок автомобилей ежегодно публикуется Минпромторгом.

— Сначала сумма налога считается как обычно для всех машин, а потом она умножается на повышающий коэффициент от 1,1 до 3. Величина коэффициента зависит от цены и возраста машины. Самый высокий коэффициент — три. Он применяется для машин стоимостью свыше 15 миллионов рублей, — сказал Павел Ваняшин.

Добавим, что в перечне Минпромторга к автомобилям стоимостью более 15 миллионов относятся отдельные модели марок Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Mercedes Benz, Porsche и Rolls-Royce.

Цифра 47 автомобилей стоимостью свыше 15 млн рублей зарегистрировано в регионе (по данным за 2015 год)