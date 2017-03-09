Министры приготовили 12 рецептов упрощения работы бизнеса

Самая ходовая продукция богдановичского предприятия — это шамотный кирпич (на снимке), но в ассортименте завода около 2,5 тысячи разновидностей огнеупорных изделий, без которых немыслима любая металлургия. Фото: Алексей Кунилов

В четверг на заседании областного правительства первый вице-губернатор Алексей Орлов представил главе региона Евгению Куйвашеву окончательный вариант 12 «дорожных карт» — рецептов улучшения инвестиционного климата региона.

Они были разработаны для достижения 12 целевых моделей, утверждённых на федеральном уровне, чтобы упростить процедуры ведения бизнеса. Таким образом, власти рассчитывают не только привлечь новых инвесторов, но и облегчить жизнь тем, кто работает на Среднем Урале много лет. Например, бизнесменам из восточных стран. Так, завод «Огнеупоры» в Богдановиче уже давно сотрудничает с японскими производителями.

В Богдановиче подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ОАО «Огнеупоры» и японской фирмой такого же профиля «Тайко рефракториз». Японцы поделились с уральцами новейшими технологиями, и теперь на предприятии появится новый цех. Соглашение подписали генеральный директор ОАО «Огнеупоры» Алексей Юрков и вице-президент «Тайко рефракториз» Кобаяши Сатоко. Фото: Алексей Кунилов

Целевые модели можно разделить на четыре группы. Первая группа моделей направлена на улучшение регуляторной среды — качества предоставления госуслуг. Вторая — на совершенствование регионального инвестиционного стандарта — комплекса уже существующих мер защиты прав инвесторов и взаимодействия предпринимателей с властями. Третья группа предполагает снижение административного давления на бизнес. Четвёртая — поддержку малого и среднего предпринимательства. За реализацию групп целевых моделей отвечают профильные министерства. Например, вопросы, связанные с выдачей разрешений на строительство и регистрацией прав на земельные участки, курируют минстрой и МУГИСО, вопросы технологического присоединения к сетям — министерство энергетики и ЖКХ, над совершенствованием контрольно-надзорной деятельности работает минэкономики области.

На реализацию всех «дорожных карт» региону даётся год. Исключение составляют разрешение на строительство, регистрация прав собственности и постановка на кадастровый учёт — направления, работа по повышению эффективности которых должна быть завершена за четыре года. Первый доклад в адрес Президента РФ о ходе реализации целевых моделей должен быть направлен не позднее 15 мая. Подробнее о том, с какими стартовыми позициями регион приступает к реформированию бизнес-климата — в следующем номере «ОГ».