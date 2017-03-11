В Зональном автономному газу дали по тормозам

Этот отопительный сезон — последний для котельной Зонального. Фото: novygorod.ru

Жители посёлка Зональный Горноуральского городского округа получили уведомления о том, что после 15 мая их котельная будет выведена из эксплуатации. Собственникам жилья предложили перейти на автономное отопление газом, но жители воспротивились реформе и начали писать гневные письма во все инстанции. Если за лето люди не подготовятся к автономному приёму голубого топлива, то к отопительному сезону останутся без тепла, как это произошло в другом горно-уральском селе — Бродово.

Судьба котельной, которая ежегодно приносила до пяти миллионов рублей убытка, была предрешена давно. Компания-владелец по решению арбитражного суда находится в режиме банкротства уже третий год, внешние управляющие намерены пустить её на металлолом. По мнению горноуральской мэрии, жителям надо о ней забыть и сосредоточиться на автономной системе обогрева. Однако сельчане сопротивляются, привлекая к проблеме внимание общественности и представителей власти. На днях в посёлке побывал депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

Напомним, в Бродово в прошлом году тоже остановили котельную (номер от 27.10.16 г.) Но если там газ в уличных трубах появился в октябре, и сельчан подгоняли морозы, то в Зональном газификация посёлка прошла ещё в 2009 году, и жители давно имели возможность установить котлы. 26 семей так и поступили. Остальные 96 собственников квартир газом пренебрегли.

— Жители не хотят переходить на газ по двум причинам. Во-первых, боятся, насмотревшись по телевизору сюжетов про утечку газа. Во-вторых, у многих просто нет необходимых ста тысяч рублей, — объясняет ОГ председатель местного товарищества собственников жилья Борис Буйлов.

При этом поселковые жители отлично знают, какие выгоды сулит им переход на автономное отопление. Тот же Борис Буйлов платит ежемесячно за тепло в своей квартире четыре тысячи рублей, а его сосед, установивший газовые приборы отопления, — всего тысячу рублей.

— Мне бы не хотелось, чтобы здесь повторилась ситуация с Бродово, где людей действительно поставили перед фактом, — резюмировал Алексей Балыбердин. — В посёлке Зональный есть время, чтобы местные жители и администрация округа нашли общий язык. Но властям округа нужно будет постараться максимально простыми словами объяснить преимущества индивидуального отопления.