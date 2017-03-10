Прокуратура Екатеринбурга не нашла нарушений у «Город.PRO»

Директор фонда "Город.PRO" Лариса Бузунова назвала обращения общественников и депутатов в прокуратуру "имитацией деятельности". Фото: facebook.com

По просьбе председателя Межрегионального родительского комитета Германа Авдюшина прокуратура проверила, насколько соблюдалось законодательство при проведении конкурса на разработку новой маршрутной сети в столице Урала.

В ответе на запрос говорится, что зампрокурора города Венера Курьякова не видит оснований для принятия мер реагирования, а планы по внедрению новой маршрутной сети не противоречат законодательству.

Отметим, что в январе этого года депутат Госдумы Андрей Альшевских попросил Генпрокуратуру РФ изучить, имело ли право Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление, находящееся в тяжёлом экономическом положении, проводить этот конкурс вместо городской администрации. С похожим запросом обратился депутат гордумы Олег Хабибуллин. Он просил проверить законность проведения конкурса и привлечения к работе иностранца, а также возможность возврата средств за схему, которая так и не была внедрена. Депутаты пока не получили ответы на свои запросы.