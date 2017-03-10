Уральские оборонщики будут осваивать Арктику

Губернатор Евгений Куйвашев и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников (справа) на встрече обсудили сотрудничество в сфере гособоронзаказа. Фото: департамент информационной политики

Благодаря своему участию в глобальных проектах освоения Арктики уральские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получат импульс для диверсификации производства. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил 10 марта на окружном совещании, посвящённом применению высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организаций ОПК Уральского федерального округа в проектах по развитию Полярного Урала, передаёт департамент информполитики.

Сейчас перед предприятиями ОПК стоит задача кардинально нарастить выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 30 процентов в общем объёме производства. И этому бы способствовала разработка механизмов включения оборонных предприятий в реализацию глобальных проектов гражданских секторов экономики.

— Одним из таких механизмов может стать формирование специального реестра арктических проектов и объектов капитального строительства. Такой реестр должен содержать сведения о заказчиках и проектировщиках продукции, в том числе требования к оборудованию, инструменту, материалам. В таком случае взаимодействие потенциальных производителей и потребителей продукции будет более эффективным и прозрачным, — сказал Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, сегодня практически каждое оборонное предприятие области способно выпускать продукцию гражданского назначения, в том числе для топливно-энергетического комплекса, которая наиболее востребована в проектах по развитию Полярного Урала. Среди перспективных для освоения направлений Евгений Куйвашев также назвал ядерную медицину, аддитивные технологии и фотонику, включая лазерные технологии.

Отметим, что сегодня оборонные предприятия региона демонстрируют устойчивый рост объёмов производства за счёт исполнения государственного оборонного заказа и увеличения выпуска продукции гражданского назначения. По итогам 2016 года этот показатель увеличился в Свердловской области на 28 процентов к уровню 2015 года. Совокупный объём продукции и услуг предприятий достиг 307 миллиардов рублей.

В тему Евгений Куйвашев и замруководителя Федеральной антимономольной службы (ФАС) Максим Овчинников договорились о взаимодействии в сфере гособоронзаказа. — Рассчитываем на ваше содействие в этом направлении работы, при этом мы будет делиться с вами нашими наработками, нашими большими проектами, прежде всего, институционального характера. И будем спрашивать у вас совета, потому что вы ваши предприятия знаете лучше, — обратился к главе региона заместитель руководителя ФАС, которая занимается контролем над соблюдением законодательства