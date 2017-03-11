За последний год число проверок субъектов бизнеса на Среднем Урале сократилось на четверть

Первый вице-губернатор Алексей Орлов отметил, что в 2017 году планирует увеличить представительство бизнеса и деловых объединений в составе инвестсовета. Фото: Алексей Кунилов

Целевые модели по упрощению ведения бизнеса и улучшению инвестиционного климата Свердловской области приведут к существенному сокращению сроков выдачи разрешительных документов. В ходе вчерашнего заседания инвестсовета при главе региона первый вице-губернатор Алексей Орлов заострил внимание присутствующих на практической ценности 12 разработанных профильных «дорожных карт», о которых «ОГ» рассказывала в минувшем номере.

СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Чиновник признал в присутствии представителей бизнес-сообщества, что по реализации ряда целевых моделей Свердловская область имеет достаточно низкий стартовый уровень. Например, высокой остаётся доля отказов и приостановок в рассмотрении заявлений на регистрацию права собственности на земельные участки. В единый государственный реестр сведений о границах административно-территориальных образований внесены сведения о границах только 170 из 1 781 населённого пункта (всего 10 процентов).

Однако есть и такие целевые модели, где Средний Урал в передовиках: система законодательства по защите прав инвесторов признана одной из лучших практик в России, хорошо развита кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярно обновляется инвестиционный портал с информацией об имеющихся инвестплощадках.

Александр Эдмундович Якоб, глава Администрации города Екатеринбурга и Сергей Валентинович Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ

Сейчас идёт активная работа по сокращению сроков подключения к сетям и упрощению подачи заявок. Так, к примеру, эта работа позволит сократить получение разрешения на строительство в регионе до 80 дней, подключение к электрическим сетям — до 90 дней, а постановку на кадастровый учёт — до 38 дней. Планируется, что срок подключения к сетям холодного водоснабжения составит не более 214 дней, а к газу (для оборудования с расходом газа от 15 до 42 кубометров в час) — не более 135 дней. Количество дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, будет сокращено к 2018 году до 20, а к 2020 году и вовсе до нуля. Для такого повышения чиновничьей оперативности планируется повысить долю услуг, предоставляемых в электронном виде, а также через МФЦ. А для упрощения подачи заявок на подключение в регионе создадут единый региональный интернет-портал, что в том числе позволит обеспечить прозрачность расчётов.

Александр Эдмундович Якоб, глава Администрации Екатеринбурга, Владимир Алексеевич Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка России, Михаил Григорьевич Черепанов, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Фото: Алексей Кунилов

ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА

За прошлый год общее количество проверок субъектов бизнеса было сокращено на 24 процента. В перспективе регион и вовсе планирует сократить контроль за добросовестным бизнесом и усилить внимание к опасным видам деятельности. Для успешного проведения реформы будет запущена единая информационная система, интегрированная с порталом госуслуг и реестром проверок, где хозяйствующие субъекты смогут заходить в личные кабинеты и узнавать о прошедших и планируемых проверках своего предприятия.

Галина Максимовна Кулаченко, заместитель Губернатора Свердловской области - министр финансов Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

Кстати Хоть и не без проблем, но новый бизнес заходит во все территории Свердловской области. Для иллюстрации, в Камышловском районе планомерно реализуется проект на сумму 2,6 миллиарда рублей по строительству оптово-распределительного центра по длительному хранению, переработке и оптовой продаже овощей и продуктов питания. Объект позволит создать до 500 новых рабочих мест, при этом пришлось отступить от изначально намеченных параметров: выросла газовая и электрическая потребность, а также необходимо отремонтировать подъездные дороги. Эта информация озвучена в рамках минувшего инвестиционного совета.

СУБСИДИИ

Не прекращает Свердловская область и взаимодействие с федеральными структурами. Так, в конце минувшего месяца с Министерством экономического развития РФ было подписано соглашение, в рамках которого региону выделено чуть более 164 миллионов рублей, 153,5 миллиона из которых пойдут в профильный гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, областной фонд поддержки предпринимательства и международный центр.

Алексей Владимирович Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, и Дмитрий Андреевич Нисковских, министр инвестиций и развития Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

В данный момент ведётся сбор заявок от моногородов для получения субсидии. К примеру, 8,4 миллиона рублей, которые область получит по данному соглашению, будет направлено на строительство второй очереди промышленного парка в Заречном. Его общая площадь составит 13 гектаров. Первая очередь парка (6 гектаров) уже готова к приёму резидентов, а по словам регионального министра инвестиций и развития Дмитрия Нисковских, есть целая концепция по созданию на его базе большого Муранитного парка.