В регионе напишут стратегию экспорта

Теперь Министр Андрей Соболев (справа) будет курировать внешнеэкономической деятельность региона, опираясь на Стратегию. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области впервые появится отдельный стратегический документ, посвящённый вопросам развития внешнеэкономической деятельности региона, рассказал «ОГ» министр международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев. Пока утверждена только его концепция, ведётся работа по наполнению документа. Проект стратегии, в которой предусмотрен полуторакратный рост экспорта товаров и услуг к 2030 году, будет представлен осенью.

— К 2030 году мы планируем увеличить объём экспорта с 7,7 миллиарда долларов США в 2014 году до 12,1 миллиарда долларов США. Это амбициозная задача, поэтому сейчас необходимо успешно продвигать продукцию предприятий региона на рынки зарубежных стран, и, что важно — модернизировать экономику, — отмечает Андрей Соболев. — Мы понимаем, что утверждение Стратегии на правительственном уровне — это серьёзный вызов. Но полагаться в развитии экспорта исключительно на опыт других субъектов Федерации сложно — у нас разная структура экономики.

При составлении стратегии учитывается уже накопленный опыт международного сотрудничества, технологические компетенции региона и прогнозы развития рынков. Для достижения цели в Свердловской области планируют создать единую структуру поддержки экспорта предприятий региона на основании существующих институтов.