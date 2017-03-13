На НПП «Старт» сменился гендиректор

Генеральным директором НПП «Старт» имени Яскина назначен Ринат Идрисов. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров НПП 6 марта, рассказали «ОГ» на предприятии. С 17 декабря 2016 года Ринат Идрисов находился в статусе исполняющего обязанности временного генерального директора «Старта», ранее он занимал должность коммерческого директора ПАО «Техприбор» (входит в холдинг «Крэт», ГК «Ростех»).

Напомним, 3 марта на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области стало известно, что «Старт» не выполнил гособоронзаказ 2016 года, в связи с чем «Ростех» принял кадровые решения. «Желаю новому, временному, руководителю «Старта» стать постоянным. Мы готовы помогать», — заявил директор Машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн. Как ранее пояснили «ОГ» в холдинге «Технодинамика» ГК «Ростех» (в него входит «Старт), сейчас НПП работает по «догоночному» графику, реализация которого позволит закрыть контрактные обязательства 2016 года до конца марта текущего года.