Пора ли сносить хрущёвки?

Хрущёвки — не самое страшное бедствие для Екатеринбурга... Фото: Павел Ворожцов

50 хрущёвок в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге могут снести. Об этом заявил замглавы городской администрации Андрей Корюков. По его словам, в данный момент чиновники определяют перечень построек, которые пойдут под снос. Аналогично столичному тренду, на месте снесённых домов появятся новые высотные многоквартирники. Но эксперты полагают, что эта идея преждевременна — сначала нужно разобраться с деревянными бараками.

— На сегодня хрущёвки уже израсходовали свой первоначальный технический потенциал, потому что они рассчитаны на 50 лет службы, потом им необходим капитальный ремонт, который продлевает им жизнь. Сегодня есть большое количество домов, глядя на которые, нужно уже сейчас задумываться, что мы на их месте построим, — прокомментировал в эфире ЕТВ Андрей Корюков.

...В городе до сих пор не снесены деревянные бараки, которыми не мешало бы заняться в первую очередь. Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что планы по сносу хрущёвок недавно озвучили власти Москвы. Там, по предварительным данным, под программу сноса пятиэтажек попадает 8 тысяч домов, в которых проживают порядка 1,6 миллиона москвичей. Стартует проект уже в сентябре 2017 года, и растянется не на один десяток лет.

Однако тиражировать решения московских властей на Екатеринбург иррационально, полагает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. Доля хрущёвок в общей структуре жилфонда лишь порядка 15–20 процентов — это не превалирующая группа, тогда как по всему городу имеется масса ветхих и аварийных объектов.

— Сама идея омоложения жилого фонда — правильная. Новостройки должны появляться в обеспеченных инфраструктурой районах, где есть внутренняя потребность в качественном обновлении. Другое дело, что у нас почему-то копируется сама форма, озвученная в Москве, тогда как не решены вопросы с ветхим жильём. У нас большое количество домов ещё довоенной постройки, много деревянных бараков. Причём не только на окраинах. Я думаю, что всё-таки идея про снос хрущёвок трансформируется в нормальную, действенную программу сноса ветхого жилья, — поделился суждением аналитик.

Напомним, в середине прошлого года департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга в шесть раз урезал список домов, которые входят в Муниципальную адресную программу по сносу и реконструкции многоквартирных домов в 2013–2025 годах. В изначальный перечень входило свыше 1,2 тысячи домов, а стало 198.

Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию екатеринбургской гордумы Владимир Крицкий также отмечает, что расселение хрущёвок — длительный процесс:

— Наиболее привлекательна с этой точки зрения юго-западная часть города. Там достаточно много хрущёвок. Но расселить их крайне сложно, потребуется существенное количество жилья, процедура будет длительной. Сегодня проблему представляют не столько хрущёвки, сколько двухэтажные дома послевоенной и военной постройки. В первую очередь нужно их расселять. Хрущёвками, конечно, тоже надо заниматься, но прежде эту тему хорошо проанализировать: какие надо пускать под снос, а какие путём реконструкции могут быть приведены в нормальное состояние.

Впрочем, полномочный представитель Гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге и Свердловской области Андрей Бриль призвал дождаться, когда идея о сносе хрущёвок превратится в проект.

— Эта идея, как мне кажется, не отменяет работу с ветхими домами. Любой проект имеет право на жизнь — будем смотреть на его конкретные параметры. У нас всей стране нужно обновление жилфонда, не только Уралмашу, — пояснил Андрей Бриль.