Областная газета
Экономика 14 марта 2017, 19:44

Свердловчане зарабатывают больше, чем соседи

Денежные доходы населения в Свердловской области превышают доходы населения в целом по Уральскому федеральному округу на 10 процентов. Уровень благосостояния определили в Свердловскстате.

Доходы населения в расчёте на душу населения по УрФО составили в среднем 31 980 рублей в месяц (в целом по РФ — 30 764 рубля в месяц). При этом доходы свердловчан, по подсчётам аналитиков, за 2016 год достигли 35 138,4 рубля, что выше на 0,9 процента в сравнении с 2015-м.

Среднедушевые денежные доходы определяются путём деления объёма денежных доходов населения на общую численность жителей. Учёт доходов, расходов и сбережений ведётся на основе данных госстатистики, финансовой и банковской отчётности населения.

  • Опубликовано в №43 от 15.03.2017
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