На уральском рынке зарубежной недвижимости лидирует Греция

Обязательные платежи для дома 100 «квадратов» с участком до 7 соток для летнего проживания 3–4 месяца 100 € в месяц — около 6200 рублей . Фото: upn.ru

Квартиры и виллы в Греции составляют более трети всех предложений, представленных в разделе зарубежных объектов на сайте Уральской палаты недвижимости (УПН).

Предложений о продаже зарубежной недвижимости на сайте УПН совсем мало — там представлено всего 36 объектов. Это крохи по сравнению со вторичным рынком жилья в Екатеринбурге, где есть объявления о более 12 тысячах объектов. Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков объяснил, что этот рынок несколько лет назад сжался до минимума из-за курсовой разницы, и сейчас на Урале им никто не занимается. Участники рынка также рассказали, что уральцы чаще всего обращаются в агентства Москвы, потому что там есть представительства застройщиков разных стран.

В Греции выгодно сдавать недвижимость отдыхающим на островах и на полуострове Халкидики. Фото: upn.ru

— Клиенты из Екатеринбурга у нас есть. Но сейчас не самое простое время. После девальвации рубля на падающем рынке недвижимости в России обладателям небольших сумм стало совершенно невыгодно вкладывать их за рубеж, и появилось много возможностей приобрести на эти средства что-то у себя дома. Поэтому количество сделок уменьшилось, а вот средняя стоимость покупки увеличилась. Количество запросов на дорогую и элитную недвижимость значительно возросло в 2017 году. Состоятельные россияне покупают недвижимость за рубежом с целью сохранения капитала, получения дохода 5–7 процентов годовых от сдачи курортной недвижимости в аренду, подготовки «запасного аэродрома». При покупке обьекта стоимостью 250 тыс. евро у владельца есть возможность получить вид на жительство на 5 лет для всей семьи, — прокомментировала «ОГ» совладелица компании «Real Estate Services — Недвижимость в Греции» Наталия Ковалёва из Москвы.

Глава агентства недвижимости «Пирамида» Егор Исаков пояснил, что недвижимость в Греции из-за кризиса сейчас одна из самых дешёвых в Европе, и риелторы предлагают то, что больше всего пользуется спросом у покупателей. Хотя разброс цен огромный, может быть от 5 до 50 тысяч евро.

Личный опыт Кроме Греции на сайте УПН есть также популярные предложения в Болгарии, Чехии и Таиланде (по 3–6 объявлений по каждой стране). Валерия, владелица недвижимости за рубежом: — Четыре года назад мы купили двукомнатную квартиру в Таиланде на стадии котлована за 2 млн 150 тысяч рублей. Сейчас предлагают за эту квартиру 3 млн рублей, но пока мы не собираемся продавать. Приезжаем туда отдыхать два раза в год. В остальное время квартира сдаётся в аренду помесячно через агентство. Оно переводит деньги в счёт погашения ипотеки застройщику. Доходность аренды — 8 процентов годовых. Содержание квартиры в 37 «квадратов» обходится в 1300 рублей в месяц. Всю сумму надо заплатить сразу за год. Остальное — по счётчику. Электричество стоит примерно, как в России. Налог в отличие от Европы и России платится разово при регистрации недвижимости — около 2 процентов стоимости. Наши друзья тогда купили дом в Испании, а другие — в Греции. Сейчас хотят продавать из-за проблем с беженцами — много случаев самозахвата недвижимости, если там никто не живёт. А сейчас в Евросоюзе, если в дом вселились беженцы, то до весны их выселять нельзя.