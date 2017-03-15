На Среднем Урале появится региональный оператор ТБО

Профессор УрФУ Валерий Ануфриев, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, председатель совета директоров ЗАО "Зеленая Долина" Юлия Корнеева (слева направо). Фото: Алексей Кунилов

В правительство РФ поступят рекомендации по улучшению экологической ситуации в Уральском федеральном округе. В среду в Екатеринбурге начался конгресс по теме «Промышленная экология регионов», по результатам которого и будет сформирован перечень предложений от чиновников, бизнесменов и общественности.

Уже озвучен ряд рекомендаций — о снижении таможенной ставки до нуля на комплектующие для мусороперерабатывающего оборудования, а также об ускорении принятия ФЗ «Об обязательном экологическом страховании» и «Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности».

Открытие конгресса и выставки «Промышленная экология регионов». Фото: Алексей Кунилов

Участники конгресса сошлись во мнении, что на текущий момент Уральский федеральный округ испытывает значительные антропогенные нагрузки на окружающую среду: в западной части округа, где и расположена Свердловская область, негативное влияние оказывают горнодобывающая промышленность, чёрная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, лесозаготовки.

Участник конгресса и выставки «Промышленная экология регионов» президент всероссийского форума «РосПромЭко» Николай Чуркин. Фото: Алексей Кунилов

Тысячи гектаров земель изымаются под горные работы, накапливаются отходы металлургического производства, ведётся загрязнение подземных и поверхностных вод. Значительный вклад в антропогенную нагрузку вносят твёрдые бытовые отходы (ТБО). Последняя тема, как пояснил «ОГ» министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов, самая проблемная.

По словам Алексея Кузнецова основную экологическую проблему Свердловской области — отсутствие регионального оператора ТБО, планируют решить с существенным опережением сроков, поставленных федеральными властями. Фото: Алексей Кунилов

— У нас более 9 миллиардов тонн накопленных отходов. Задача, поставленная губернатором Евгением Куйвашевым, объём снизить. У нас есть примеры Среднеуральского медеплавильного завода и НТМК, где полностью перерабатывают вновь полученные отходы. Здесь мы двигаемся. Но основная проблема у нас на сегодня — ТБО. Из 180 миллионов тонн в среднем в год образованных отходов 1,5 процента — это коммунальные отходы.

Дискуссионные площадки собрали у себя ведущих специалистов в области экологической безопасности, крупных чиновников, представителей общественности и бизнеса. Фото: Алексей Кунилов

За 2016 год в Свердловской области обнаружены 424 несанкционированные свалки. Было составлено 320 материалов о таких находках для муниципальных властей и ещё 145 для прокуратуры. Ликвидированы были лишь 55 свалок на общей площади порядка 3,3 гектара. В целом же по состоянию на 1 февраля 2017 года на территории региона зарегистрированы 395 объектов размещения коммунальных отходов, из них 245 — не имеют эксплуатирующую организацию.

Участник конгресса и выставки «Промышленная экология регионов» заместитель министра промышленности и науки Игорь Зеленкин. Фото: Алексей Кунилов

Сложность в том, что в случае с отходами предприятия — есть собственники, с которыми можно вести диалог, тогда как по свалкам ТБО разговаривать придётся либо с населением, либо с чиновниками. Но есть ещё один вариант: найти стратегического инвестора с долгими деньгами, поясняет Алексей Кузнецов. На последнем в регионе и решено сделать упор — сформировать коммерческого регионального оператора ТБО. В данный момент, пояснил «ОГ» региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, готовится конкурс, который планируется объявить уже в декабре 2017 года. И если он пройдет удачно, уже с 1 июля 2018 года в области появятся ответственные за обращение с ТБО. Таким образом, Свердловская область намерена завершить выбор РО до общероссийского «дедлайна», который назначен на 1 января 2019 года. Примечательно, что по действующему законодательству таких операторов на территории Свердловской области может быть сразу три.