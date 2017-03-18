Свердловчан стали реже кредитовать в валюте

За 2016 год свердловские предприятия заняли в валюте 136 миллиардов рублей, что на 32 процента меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные статистики Центробанка РФ по размещённым средствам в региональном разрезе. Год назад Средний Урал по объёму валютных кредитов для бизнеса обгоняла только Москва — сегодня область занимает восьмую строчку в десятке лидеров.

По данным ЦБ РФ, объём кредитования юридических лиц в иностранной валюте в январе 2017 года составил 5,7 миллиарда рублей. Это на семь процентов меньше, чем в январе прошлого года. Занять деньги в валюте решили обрабатывающие производства, предприятия по добыче полезных ископаемых и представители оптово-розничной торговли. Вероятно, большая часть средств была выдана Уральским банком Сбербанка России — в пресс-службе кредитной организации корреспонденту «ОГ» рассказали, что с начала года валютные займы в банке получили три компании на общую сумму 4 миллиарда рублей.

— Валютные кредиты сейчас выдают тем, у кого есть валютная выручка. Понятно, что после декабря 2014 года, когда произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару, таким предприятиям было выгоднее брать кредиты в валюте. Сейчас курс стабилизировался, ставка по рублёвым кредитам вернулась на низкий уровень, и крупным предприятиям стало проще взять рублёвый кредит, — считает зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Как пояснила «ОГ» руководитель дирекции продаж корпоративных продуктов Уральского банка реконструкции и развития Ольга Дрововозова, на Среднем Урале спрос бизнеса на кредиты в иностранной валюте всегда был невысоким, поскольку предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, немного. По её наблюдениям, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае спрос на валютные кредиты выше.

По словам профессора кафедры «Банковский и инвестиционный менеджмент» УрФУ Алексея Домникова, большинство предприятий региона брать валютные кредиты всё-таки не решаются:

— Так они хотят себя обезопасить от валютных рисков. Сейчас складывается такая тенденция, что рубль будет слабеть в связи с плохими макро-экономическими показателями, а доллар и евро будут укрепляться.