«Уровень безопасности на Южном автовокзале будет не ниже, чем в Кольцово»

Владимир Владимиров рассказал, что в ноябре 2017 года СООПА отметит 45-летний юбилей. Фото: Александр Зайцев

Первый заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» Владимир Владимиров рассказал «ОГ», как предприятие борется с нелегальными перевозчиками, конкурирует с электронными сервисами попутчиков, а также как укрепляет автовокзалы региона перед нашествием футбольных фанатов.

— В следующем году Екатеринбург примет чемпионат мира по футболу, как ваше предприятие готовится к этому масштабному событию?

— Существующая система обеспечения транспортной безопасности пока не в полной мере отвечает всем предъявляемым требованиям. Поэтому, как только сойдёт снег, мы будем заниматься строительством контрольно-пропускных пунктов для досмотра транспортных средств, въезжающих на Южный автовокзал, а также осмотра, досмотра пассажиров и ручной клади. Уровень транспортной безопасности будет не ниже, чем в аэропорту Кольцово. Для этого нам придётся закупать досмотровое оборудования, сертифицировать наши видеокамеры и серверы. Сейчас у нас охраной занимается ООО ЧОП «СБ Европейское», из него надо будет создавать подразделение транспортной безопасности, которое будет иметь более широкие полномочия на уровне работников правоохранительных органов.

— Сколько это будет стоить?

— На это предприятию требуется около 50 миллионов рублей. Кроме этого, для выполнения мероприятий по оборудованию автовокзалов и автостанций, отвечающих требованиям о минимальном обустройстве автовокзалов и автостанций — ещё 15 миллионов рублей, и для обеспечения доступной среды инвалидам — плюс 9 миллионов. Кроме того, с 1 июля 2017 года ГУП СО «СООПА» придётся запускать онлайн-кассы. Всё это требует больших затрат, несопоставимых с субсидиями, которые на них выделяются.

Например, на создание благоприятной среды для инвалидов в прошлом году мы получили только два миллиона рублей. В этом году на эти цели из бюджета нам выделяют только 500 тысяч рублей. Поэтому лишних средств на предприятии нет. Как только что-то наскребаем, стремимся улучшить социальное положение работников, стараемся увеличить заработную плату работникам. В 2016 году подняли оклады сотрудникам в среднем на 7 процентов, потому что два последних года повысить должностные оклады не было возможности, а без этого никуда.

— Будут ли дорожать билеты из-за больших вложений в безопасность?

— Тарифы определяет Региональная энергетическая комиссия и сами перевозчики. Этот вопрос надо адресовать им.

— Как вы относитесь к планам перенести Южный автовокзал на Ботанику?

— Наше мнение никто не спрашивал, мы с проектом знакомы только по публикации в СМИ. Вообще, мы не против переехать. На нынешнем месте у нас сложности с заездами автобусов из-за постоянно увеличивающейся интенсивности движения по улице Степана Разина. На Ботанике с этим будет полегче, там транспортная и дорожная инфраструктура более развита. Но я думаю, что до 2018 года ничего не изменится, поэтому мы готовимся встречать чемпионат мира здесь — укрепляемся и огораживаемся.

— Как в принципе обстоят дела с реконструкцией автовокзалов и автостанций в области?

— В прошлом году на строительство и развитие наших автовокзалов и автостанций мы потратили 13,6 млн рублей. С нуля отстроили автостанцию в городе Ирбите. Сейчас работаем по автовокзалу Нижнего Тагила — отстроили там перроны посадки, сделали ограждения, туалеты для инвалидов и других категорий пассажиров. Сейчас начинаем косметический ремонт, к июлю всё будет готово. На автостанции в Серове оборудовали всю прилегающую инфраструктуру — огородили зону транспортной безопасности, транспортные развязки, привели в порядок посадочные перроны, здание автостанции, провели реконструкцию освещения, построили торговые павильоны. С началом весны начнём строить здание автостанции в городе Михайловск, где у нас в настоящее время пункт продажи билетов. Много работ по совершенствованию транспортной инфраструктуры и транспортной безопасности проведено на автовокзале Южный. На эти цели было израсходовано более 10 млн рублей собственных средств предприятия.

— Сказался ли кризис на пассажиропотоке?

— В прошлом году предприятие перевезло 6 миллионов 994 тысячи пассажиров. В 2015 году пассажиропоток был на сто тысяч человек меньше, а в 2014 году по этому показателю мы перевалили за 7 миллионов пассажиров. Сейчас годы не самые лучшие для развития экономики, кризис ощущается, пассажиры действительно стали ездить меньше на автобусах, особенно жители сельской глубинки.

— Ощущаете ли, что электронные сервисы попутчиков типа «BlaBlaCar» и нелегальные перевозчики переманивают пассажиров?

— Они, конечно, оттягивают какую-то часть. С незаконными перевозчиками мы боремся, привлекаем контролирующие органы — Уральское управление государственного автодорожного надзора, ГИБДД, сотрудников полиции. Контролирующие и силовые органы проводят операции по вылову таких нелегалов, которые не гнушаются тем, что собирают наших пассажиров даже в залах ожидания транспортного комплекса. На незначительный промежуток времени перевозчики исчезают, а через месяц или меньше снова появляются.

— В конце февраля вы запустили продажу электронных билетов. Насколько эта услуга востребована?

— Сначала продавалось по 20–30 электронных билетов в сутки, сейчас, спустя три недели, — уже около ста. Пока продаём билеты только на екатеринбургском направлении — с Южного автовокзала на любой рейс. С других автовокзалов и автостанций, к примеру, из Серова или Камышлова, электронный билет пока купить по техническим причинам не представляется возможным. Чтобы запустить продажу билетов онлайн в 26 структурных подразделениях, потребуются порядка 1,5 миллиона рублей. Мы будем этого добиваться.

Справка «ОГ» В состав ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» (СООПА) входят 26 структурных подразделений: одна автоколонна в Асбесте, 5 автовокзалов, 12 автостанций, 1 автокасса и 7 пунктов продажи билетов. Автобусы от автовокзалов, автостанций и пунктов продажи билетов предприятия отправляются по 459 маршрутам и связывают 793 населённых пункта в области, ещё 193 — в других регионах РФ, а также 8 населённых пунктов — в странах СНГ. Только с Южного автовокзала ежедневно отправляется от 530 до 540 рейсов.