Через китайский порт Алашань Россия экспортировала автомобили «Лада» на 1,88 млн $

Сюжет Международный проект «ОГ»

«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.

Это самая большая партия импортных готовых автомобилей, которая была импортирована в Китай в 2017 году через порт Алашань после того, как он получил разрешение на ввоз автомобилей из-за рубежа, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

Отмечается, что было ввезено 120 автомобилей, предварительная цена каждого из них составляет 110 тысяч юаней

(15,9 тысячи долларов США, или 919,77 тысячи рублей), что выгодно для китайских потребителей. Такие автомобили в основном реализуются на местном рынке Синьцзян. По словам директора торговой компании «СинХэ» Хань Синго, с марта 2017 года компания планирует ввозить ежемесячно по 200–300 автомобилей.

Еженедельно через таможню города Суйфэньхэ в Россию доставляется посылок на 200 тысяч $

По сообщению начальника канцелярии по делам электронной коммерции города Суйфэньхэ, трудности почтового обмена между Россией и Китаем практически преодолены. Напомним, что с 19 апреля 2016 года Почта России в одностороннем порядке прекратила принимать грузы из города Суйфэньхэ, что создало сложности для почтового обмена между Китаем и Россией, а также для электронной коммерции. В этом году компания по предоставлению услуг электронной коммерции «Чан Да» города Суйфэньхэ установила сотрудничество с частной экспресс-службой России. Теперь российские автомобили три раза в неделю забирают посылки из города Суйфэньхэ, а потом доставляют их по всей территории России.