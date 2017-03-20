Предпринимательское сообщество обеспокоено приговором Александру Меренкову

Александр Меренков участвовал в популярной «Гонке Героев», фотографии с неё можно увидеть на его страничке в Фейсбуке. Ту гонку он преодолел, чего не скажешь о препятствиях в его бизнес-карьере. Фото: FACEBOOK.COM/ALEKSANDR.MERENKOV

На прошлой неделе экс-генерального директора одной из крупнейших региональных страховых компаний «Северная казна» Александра Меренкова признали виновным в фальсификации финансовых документов и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил его к трём годам реального лишения свободы и назначил штраф. Многие представители бизнес-сообщества высказались о несправедливости такого наказания и сейчас готовят обращение к федеральному омбудсмену.

Арест Александра Меренкова после двадцати лет успешной карьеры стал неожиданностью для многих. Сейчас он находится в СИЗО, вскоре переедет в колонию. Как рассказал «ОГ» президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, многие его коллеги считают наказание несоразмерным и надеются, что следующая судебная инстанция пересмотрит меру наказания.

— Про справедливость приговора я говорить не берусь, но однозначно возникает вопрос: почему была выбрана практически максимальная мера наказания — заключение в местах лишения свободы? По понятным причинам сейчас у бизнесменов возникает ощущение, что за экономические нарушения наказывают гораздо серьёзнее, чем за причинение вреда здоровью человека. И это на фоне сложной экономической ситуации и не очень видимых послаблений для бизнеса: кредиты брать всё сложнее, налоговое законодательство не облегчается, число проверок растёт. Интересно, что дискуссии продолжаются и по сей день. Люди, которые когда-либо сами вели бизнес или работали управляющими, бухгалтерами, заявляют, что бизнес — это минное поле, где даже без злого умысла можно подорваться в любой момент. Их позиция однозначна: произошло что-то неоправданное, и это надо исправлять. Но есть и такие, кто считает, что всех бизнесменов нужно упрятать за решётку, — отмечает Андрей Беседин.

Бывший гендиректор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков признан виновным в фальсификации финансовых документов. Фото: FACEBOOK.COM/ALEKSANDR.MERENKOV

— Я считаю, что приговор несправедлив. На данный момент есть какая-то неадекватность в принятии решений относительно предпринимателей. Кому навредил Меренков своими действиями? Никому. Просто ввели новые правила игры, с которыми он не сумел справиться, — пояснил «ОГ» председатель свердловского регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. — После того как были увеличены резервы для страховых компаний, маленьким региональным компаниям работать сложно. Рынок менялся в интересах крупных игроков, поэтому Александр Меренков стал жертвой этого тектонического сдвига. Сигнала для предпринимательского сообщества в этой ситуации я не вижу, поскольку так мы живём давно: как только начались кризисные явления — начали ужесточать требования и к работе предпринимателей.

Леонид Гункевич рассказал, что в понедельник вечером представители бизнес-сообщества планируют встретиться с адвокатом Меренкова, а затем направить обращение к федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей. Региональный омбудсмен Елена Артюх пояснила «ОГ», что о ситуации знает, но пока подробно с материалами дела не знакома, поэтому комментировать не берётся. Она также рассказала, что федеральный омбудсмен Борис Титов планировал в ближайшее время посетить Екатеринбург — вероятно, тогда обращение будет передано ему лично.

История вопроса Страховая компания «Северная казна» проработала на рынке с 1992 по 2015 год: с августа 1996 по декабрь 2014 года должность гендиректора занимал Александр Меренков. Уже в конце 1990-х «СК» занимала лидирующие позиции по страхованию в Свердловской области, а по итогам 2007-го получила звание «Лучшая региональная страховая компания по УрФО». Постепенное развитие фирмы шло до декабря 2014 года, пока Центробанк не заявил об отзыве лицензии у «Северной казны»: спустя несколько часов была назначена временная администрация, а сообщение об отзыве лицензии — дезавуировано. Весной 2015 года в «Северную казну» назначили новую временную администрацию, которая нашла основания для отзыва лицензии. Причина — нарушение законодательства, неисполнение предписаний регулятора и «требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платёжеспособности». Доказано, что Александр Меренков знал об отсутствии у организации активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и выплат. Но он вносил заведомо недостоверные сведения о сделках, имуществе и финансовом положении компании в документы и отчётность, представляемую в Банк России. Кроме того, с декабря 2014 по апрель 2015 года, зная о назначении временной администрации, Александр Меренков попытался продать недвижимость «Северной казны» в Екатеринбурге и Верхней Пышме за 98 миллионов рублей.