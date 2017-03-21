«Большой Екатеринбург» прирастёт складами

Новый распределительный центр магазина OZON в Екатеринбурге. Фото: Илья Будкевич

Сюжет «ОГ» - эпицентр «Большого Екатеринбурга»

«Областная газета» - экономико- политически - информационный центр проекта «Большой Екатеринбург».

Администрация Екатеринбурга разработала стратегический проект, который позволит столице Среднего Урала к 2020 году стать межрегиональным центром оптовой торговли. Как рассказала председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Елена Чернышова, качественные изменения рынка произойдут в рамках создания агломерации «Большой Екатеринбург».

— Для достижения цели в городе должна появиться эффективная товаропроизводящая инфраструктура, качественные складские помещения, комплексы сервисных, финансовых и производственных услуг, в том числе акцент необходимо сделать на подготовке квалифицированных кадров, — резюмировала Елена Чернышова. — Уже в следующем году, в рамках проекта «Большой Екатеринбург», мы ожидаем, что объём ввода складских площадей вырастет до 135 тысяч квадратных метров. Напомню, что в 2016 году было построено и введено только 97.

Сегодня основной объём складской недвижимости России сосредоточен в 15 городах-миллионниках. Самый большой объём предложений качественных площадей — в Москве, он составляет 12 миллионов квадратных метров. В Санкт-Петербурге — 2,8 миллиона квадратных метров, в остальных 13 городах-миллионниках суммарно сосредоточено ещё 2,8 миллиона квадратных метров качественных площадей. Около 40 процентов — 1 миллион квадратных метров качественных площадей — приходится на Екатеринбург. Всего в городе порядка двух миллионов квадратных метров складских площадей.

Однако, как отметила Елена Чернышова, пока в городе сохраняется дефицит качественных логистических комплексов, инвесторы временно приостановили вложение средств в такие объекты. Доля вакантных площадей составляет примерно три процента, причём это не очень качественные склады.

В комитете по товарному рынку в 2017 году ожидают повышения активности застройщиков. В частности, планируется достроить и сдать в эксплуатацию третью очередь логистического комплекса на Серовском тракте, продолжится строительство новых складских помещений Чкаловского терминала, распределительных центров для сети «Перекрёсток» в селе Косулино и сети «Пятёрочка» на Черняховского. Расширение площадей произойдёт также за счёт реконструкции объектов.

По итогам прошлого года одной из тенденций на рынке складской недвижимости стало перепрофилирование помещений. Сегодня почти 10 процентов от общего числа складских площадей используется интернет-магазинами, и спрос этого сегмента растёт. Один из крупнейших объектов, сданных в прошлом году, тоже связан с интернет-торговлей — это распределительный центр магазина OZON. Кроме того, на Среднем Урале растёт количество распределительных центров, закреплённых за конкретными торговыми сетями. На территории города свои объекты складской недвижимости построили уже 110 региональных, федеральных и международных сетевых компаний.