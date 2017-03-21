Свердловская область будет сотрудничать с Индией по водоподготовке и водоочистке

В ближайшие два месяц в Индию выедет уральская делегация, чтобы наладить сотрудничество с 36 муниципалитетами штата Махарштра.

ИНДИЯ. Делегация Свердловской области в ходе визита в индийский штат Махараштра договорилась о межрегиональном сотрудничестве в сфере водоподготовки и водоочистки. Как рассказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, сейчас решаются организационные вопросы, и ко второму кварталу будут подготовлены конкретные соглашения.

Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, на этой неделе рабочая группа, в которую войдут представители предприятий региона, обсудит проекты комплексных соглашений для индийских партнёров.

— В ближайшие два месяца мы планируем направить в Индию делегацию для работы с департаментами и муниципалитетами штата Махараштра. Решение о реализации наших проектов в Мумбаи будет принято после проведения необходимых конкурсных процедур и аукционов, это нормальная практика. Наша задача — до того, как эти процедуры состоятся, продемонстрировать преимущества уральских технологий, а затем уже на основании предварительных договорённостей принимать участие в конкурсе, — отметил Андрей Соболев.

В ходе визита в Индию были также достигнуты договорённости о сотрудничестве в сферах металлургии, горного дела, переработки ТБО и расселения ветхого жилья. Напомним, что по итогам 2016 года внешнеторговый оборот Свердловской области с Индией вырос на 44 процента, экспорт — на 46, импорт — на 24.