Средний Урал входит в ТОП-5 регионов РФ по количеству люксовых авто

Одна из машин Lamborghini в Екатеринбурге. Фото: Александр Пономарёв

На 1 января 2017 года в Свердловской области на учёте стояли 129 люксовых автомобилей, сообщает аналитическое агенство «Автостат».

Абсолютный лидер рейтинга — Москва, где насчитывается 5,5 тысячи люксовых авто. В Санкт-Петербурге зарегистрировано чуть больше 900 дорогих авто, в Подмосковье — 800. На четвёртом месте — Краснодарский край с показателем 258 машин. Свердловская область оказалась на пятой строчке. После неё идёт Ростовская область, где насчитывается 118 таких машин. В остальных российских регионах этот показатель — менее сотни экземпляров.

Всего в России зарегистрировано 9,7 тысячи машин сегмента Luxury, что составляет 0,02 процента от общего объёма парка легковых автомобилей в стране. 36 процентов люксовых машин приходится на Bentley — в России на учёте стоят 3,5 тысячи автомобилей этой марки. Далее с долей в 18 процентов следует Maybach (с учётом модели Mercedes-Benz Maybach S-Klasse) — в стране насчитывается 1,8 тысячи экземпляров таких машин. Замыкает тройку лидеров Rolls-Royce, на долю которого пришлось около 11 процентов, или 1 тысяча машин. Среди люксовых брендов автомобилей, официально продаваемых на российском рынке, россияне также предпочитают Maserati (892 штук), Ferrari (694 штук), Aston Martin (397 штук) и Lamborghini (234 штук). Кроме них, в парке присутствуют и такие экзотические для нашей страны марки, как Buick, MG, Lotus, Bugatti.

По данным «ОГ», на данный момент в Свердловской области через Интернет продаётся 15 машин марки Bentley, самая дорогая — за 11,5 млн рублей, четыре Maserati с наибольшей ценой в 6,5 млн рублей, четыре Porsche Panamera (максимальный ценник - 5,3 млн рублей), две Lamborghini (самая дорогая — 9,3 млн рублей), один Rolls-Royce за 10 млн рублей и один автомобиль марки Aston Martin за 3,6 млн рублей.

Напомним: В обновлённый список автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей, владельцы которых заплатят в 2017 году повышенный транспортный налог, входит 909 машин. Самый большой налог, который заплатил собственник одной люксовых машин за 2015 год — 187 тысяч рублей.