С 15 апреля тарифы в системе «Платон» вырастут в два раза

Водителям большегрузов теперь придётся платить за проезд по федеральным трассам больше в два раза. Фото: Александр Зайцев

Тарифы в системе «Платон» с 15 апреля вырастут до 3,06 рубля за 1 километр проезда по федеральной трассе, поскольку заканчивается действие льготного режима. Об этом со ссылкой на правительство РФ пишет газета «Коммерсант». Сейчас владельцы грузовиков массой более 12 тонн платят полтора рубля за километр.

За 2016 год система собрала в бюджет около 22 миллиардов рублей. В Екатеринбурге за счёт средств, перечисленных грузопереводчиками, в прошлом году привели в порядок 27 городских дорог протяжённостью более 44 километров.