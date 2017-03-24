Регион поддержит инвесторов в ЖКХ

Концессионные соглашения позволят обновить сети в муниципалитетах области. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал членов кабмина и глав муниципальных образований активнее привлекать инвестиции в сферу ЖКХ. Теперь с проблемой изношенности труб в территориях начали бороться, передавая сети в концессию. На последнем заседании правительства региона губернатору предложили рассмотреть возможность поддержки концессионеров.

Почему это важно?

Как заверил мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, компенсация инвесторам процентной ставки не обременит областной бюджет:

— Экономика многих коммунальных предприятий сегодня негладкая, поэтому на концессионные соглашения они идут неохотно. Фонд финансирования капитальных вложений на возвратной основе позволит их привлечь.

Губернатор поручил Сергею Швиндту совместно с областным минфином проработать такую возможность.

— Сегодня концессии — это единственно правильный путь. Предлагаю инициативу по компенсации процентных ставок обсудить на следующей неделе с главами муниципалитетов. Это будет большая помощь в дальнейшем для мэров, — отметил Евгений Куйвашев.

Какие бывают концессии?

Как рассказал вице-губернатор Сергей Швиндт, сегодня в Свердловской области уже заключены и реализуются 27 концессионных соглашений на общую сумму более 3,9 миллиарда рублей. Сейчас в эксплуатации у инвесторов находятся пять тысяч объектов теплосетевого хозяйства, системы водоснабжения, переработки и утилизации твёрдых бытовых отходов, а также электросети. С начала этого года заключены пять концессионных соглашений в Верхотурском, Сосьвинском, Ивдельском и Берёзовском ГО. Дополнительно проводятся конкурсы ещё по девяти проектам.

В конце прошлого года в регионе заключили самое крупное концессионное соглашение — в Каменске-Уральском. Инвестор займётся модернизацией и эксплуатацией теплосетевого хозяйства города и вложит 900 миллионов рублей.

— В течение первых пяти лет планируется заменить и модернизировать порядка 42 километров сетей. Основное направление на 2017 год — это горячее водоснабжение. Сейчас по технологическим причинам здесь мы несём убытки, — рассказал Алексей Шмыков.

Согласно перечню заключенных концессионных соглашений в коммунальной сфере на территории региона, опубликованному на сайте областного министерства энергетики и ЖКХ, самое дорогое и самое длительное концессионное соглашение сейчас реализуется в Нижнем Тагиле. В 2015 году горадминистрация договорилась с инвестором «РТ-НЭО Нижний Тагил» (дочерней компанией «Ростеха») об утилизации твёрдых коммунальных отходов. Объём инвестиций составляет 1 020 миллионов рублей, срок реализации соглашения — 35 лет.

«Инвесторы пришли сами»

Во многих муниципалитетах заключаются более скромные соглашения на 5-7 миллионов рублей. Например, в Зареченском сельском поселении Камышловского МР, которое стало передовиком среди СП. Два концессионных соглашения в сфере тепло- и водоснабжения на территории муниципалитета уже работают, третье подписали неделю назад.

— Найти концессионеров было несложно — инвесторы сами пришли к нам с предложением. В случае с уже действующими соглашениями — это наш предприниматель ООО «Уралремстройинвест» — предприятие, которое занимается заготовкой дров и поставляет их в наши сельские населённые пункты как топливо, — рассказала «ОГ» специалист по муниципальному контролю администрации Камышловского МР Елена Логинова. — На мой взгляд, единственная проблема, с которой сталкиваются сельские администрации при заключении концессий, — это законы, которые пишутся для мегаполисов.

Опыт первопроходцев

В крупных муниципалитетах концессии более распространены. ГО Верхняя Пышма первым в области заключил концессионное соглашение в сфере электроэнергетики. Сегодня по их примеру аналогичные соглашения с Облкоммунэнерго заключили ещё более десятка территорий.

— Срок реализации нашего соглашения истекает в этом году, и мы ведём переговоры, чтобы его продлить. За прошедшее время мы получили две трансформаторные станции в посёлке Красном и в селе Балтым, что позволило нам полностью нормализовать напряжение в сети. Кроме того, концессионер обновил уличное освещение в городе и возвёл ещё ряд объектов, — рассказал «ОГ» замглавы администрации Верхней Пышмы по ЖКХ Николай Невструев. — Если раньше для содержания электросетей и объектов теплоснабжения нам приходилось искать подрядчиков, которые не всегда исполняли свои обязанности добросовестно, то с заключением концессии мы получили стабильность и качество выполняемых работ.