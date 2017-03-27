Рубль укрепился после снижения ключевой ставки

График: Московская биржа

В пятницу совет директоров Центробанка РФ снизил ключевую ставку с 10 до 9,75 процента годовых — это связано с тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, а экономическая активность восстанавливается ускоренными темпами. За этим последовало укрепление рубля относительно иностранных валют: на 28 марта курс доллара составляет 57,02. Это рекордно низкий показатель с начала года.

— Укрепление рубля хорошо не только для бизнесменов, но даже для людей, которые сейчас планируют летние поездки. Кроме того, замедлится рост цен, кредиты станут дешевле, — считает врио директора Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Однако, как отметил зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, массового перекредитования физических лиц сейчас ждать не стоит:

— Не думаю, что будет существенная реакция, поскольку потребительские кредиты снижались до снижения ЦБ ключевой ставки. Что касается корпоративного кредитования — да, ставка снизится. Но всё зависит от предприятия: Газпром, например, получает кредиты по ставке дешевле ключевой, а малые предприниматели — в размере двух ключевых ставок. Снижение ставки воздействует на экономику с некоторым временным лагом — воздействие на кредитные ставки произойдёт спустя три-шесть месяцев.