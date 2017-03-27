Поборемся за выставку вооружения?

Сравнительные характеристики выставки Russia Arms Expo (RAE) по годам. Фото: oborona.ru

Выставка Russia Arms Expo (RAE), проходившая в Нижнем Тагиле на протяжении 18 лет, будет перенесена в Подмосковье. На днях глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что мероприятие будет проходить в подмосковном парке «Патриот». В нижнетагильском институте испытания металлов, на полигоне которого проходила выставка, сообщили, что официальных бумаг о переносе пока не пришло. Тем не менее власти города уже говорят об этом как об упущенной возможности и считают, что с переносом выставки необходимо смириться.

Депутат Государственной думы из Нижнего Тагила, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, участник регионального объединения «Депутатская вертикаль» Алексей Балыбердин сказал, что с переносом выставки ничего не поделать

— Когда решение принято на уровне федерального министерства, когда об этом уже объявил Денис Мантуров, — сделать ничего нельзя. Решение было принято не вчера, борьба за выставку вооружения шла всегда. Понятно, что выставка стала инфраструктурным толчком для Нижнего Тагила, но не стоит придавать ей столько значения. Если вспомнить, что к выставке было неоднозначное отношение и у некоторых горожан, и у Уралвагонзавода, потеря выставки — повод для Нижнего Тагила найти новый привлекательный проект, — считает он.

За последние 18 лет масштабы выставки серьёзно выросли: если в 1999 году её посетили только 13 тысяч человек, то к прошлому году число посетителей выросло до 50 тысяч.

RAE неоднократно посещали первые лица государства. В 2000 году здесь побывал Президент России Владимир Путин. В 2013 и 2015 годах выставку посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Тогда он отметил, что RAE — «крупнейшая успешная площадка для демонстрации российского оборонно-промышленного комплекса», которая побила рекорд по числу участников.

Однако после того как в 2015 году в подмосковном парке «Патриот» впервые прошла выставка «Армия», появились слухи, что федеральный Минпромторг перенесёт RAE на территорию «Патриота».

Комментируя недавнее заявление Мантурова, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов сказал, что перенос выставки не стал для него новостью, «решение было принято уже давно, и не надо превращать это в трагедию».

В таком случае, почему решение не попытались оспорить? Ведь все признавали, что выставка была важным проектом для региона и сильнейшим толчком для развития городской инфраструктуры Нижнего Тагила.

— Проведение таких крупных событий, как выставка Russia Arms Expo, привлекает большое количество гостей, которые проживают здесь, питаются в наших ресторанах, тратят деньги на сувениры, трансферы — такси, автобусы, пользуются услугами переводчиков, — отмечала в интервью год назад директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости развития регионов. Может, за то, что у нас пока не отобрали, стоит побороться?