Как заработать на деньгах?

Основная доля свердловчан использует депозиты чаще чем другие финансовые инструменты. Фото: Алексей Кунилов

В 2016 году в России снизилось количество людей, имеющих вклад в банке, и увеличилось число тех, кто предпочитает хранить деньги наличными. Об этом на днях заявили сотрудники Центра социологических исследований РАНХиГС. Как считают эксперты, тенденция связана с изменением стратегии финансового поведения россиян: люди стали чаще тратить отложенные деньги, чем копить. Однако можно попробовать заработать на этих деньгах. Какие инструменты сегодня для этого существуют — в материале «ОГ».

В приоритете — депозиты и акции российских компаний

По словам директора финансовой группы «БКС Ультима Екатеринбург» Виктора Долженко, сегодня есть два основных инструмента, которые дают возможность заработать на свободных денежных средствах — это банковские депозиты и акции российских компаний.

— С учётом того, что инфляция сейчас в районе 4,6 процента — и то и другое выгодно. Оба инструмента можно использовать, имея в кармане даже 50 тысяч рублей, — отметил он в разговоре с «ОГ». — Что касается банков, за счёт падения инфляции, сейчас благоприятный период, чтобы реально заработать на депозитах. Что касается акций — стоит отметить, что в прошлом году российский фондовый рынок неплохо вырос, и существенно увеличилась доходность акций Сбербанка,

Аэрофлота, Лукойла. Кроме того, эти компании выплачивают неплохие дивиденды — в этом году прогнозируем около шести-семи процентов.

Где найти выгодные проценты?

Если вы решили остановиться на первом варианте и выбрать банковский вклад, прежде всего нужно определиться, в какой банк пойти. В помощь вкладчику — сайты и раздаточные материалы кредитных организаций, а также банковские сервисы, которые помогут найти самые выгодные предложения на рынке. Например, на одном из таких интернет-ресурсов «Банк Информ Сервис» постоянно обновляется ТОП самых доходных вкладов. Сейчас в первой тройке лидеров предложения малоизвестных банков, которые в Екатеринбурге представлены всего парой офисов — «БКС Банка», БАЛТИНВЕСТБАНКа, «АктивКапитал Банка» — со ставкой, превышающей 9,2 процента годовых.

— Можно не опасаться открывать депозиты в подобных банках, если сумма вклада в пределах 1,4 миллиона рублей — именно столько, с учётом процентов, составляет лимит выплаты Агентства страхования вкладчиков, — рассказал «ОГ» зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Если человек хочет положить на счёт в банке сумму больше, чем 1,5 миллиона рублей, и при этом, чтобы обезопасить себя от рисков, лучше открыть вклады в разных банках. Но, как правило, большие суммы люди предпочитают вкладывать в недвижимость — или используют для заработка другие инструменты. Хотя в случае с последними финансовые риски выше.

Комментарий Тимур НИГМАТУЛЛИН, аналитик ИК «ФИНАМ»: — Депозиты — более простой и доступный инструмент, однако чаще используются для сохранения сбережений, поэтому большого заработка можно не ждать. В случае с облигациями риски не существенно больше, но доходность выше. Акции, по сравнению с перечисленными, — самый рискованный инструмент, потому что изменение котировок может привести к убыткам. Чтобы получить хороший доход, обычно акции покупают на 3-5 лет.

Как выбрать компанию для инвестирования?

К покупке ценных бумаг свердловчане прибегают реже, хотя такой механизм заработка тоже считается доступным и весьма эффективным. С 2015 года в России действует программа по индивидуальным инвестиционным счетам, где ограничений в минимальной сумме инвестирования нет. Как рассказал «ОГ» директор уральского филиала Московской Биржи в Екатеринбурге Максим Костылёв, лучше обращать внимание на акции крупных компаний. К слову, в полдень 29 марта, по данным Московской Биржи, стоимость акции Сбербанка составила почти 162 рубля, стоимость акции Аэрофлота — 167 рублей, стоимость акции Лукойла — 3 079 рублей.

Для того чтобы начать инвестировать, необходимо определиться с рынком и конкретной услугой, в которую хочет вложиться человек. А для покупки акции придётся обратиться в брокерские компании.

— Брокер для физического лица — это посредник, и обращение к брокеру — это подключение к рынку. Заключив с ним договор, инвестор сам выбирает, во что ему выгоднее вложиться, — пояснил «ОГ» Максим Костылёв. — Для выбора брокера нужно зайти на сайт Центробанка РФ, посмотреть список брокерских компаний, имеющих лицензию и своё присутствие в Свердловской области, удостовериться, что они имеют доступ к фондовому рынку и находятся в перечне участников торгов. Заключая договор с брокером, физическое лицо открывает индивидуальный инвестиционный счёт; за его ведение, насколько мне известно, плату не взимают. Государством установлен максимальный взнос в инвестиционный счёт — 400 тысяч рублей в год.

Эксперты отмечают, что, вкладывая в акции и облигации, инвестор должен осознавать все финансовые риски. Если инвестор консервативный и мало кому доверяет — ему лучше купить через инвестсчёт облигации федерального займа.

Советы специалиста Финансовый консультант: «30 процентов наших денег уходят в никуда» В Екатеринбурге появилась услуга финансового советника — к такому специалисту люди обращаются, чтобы навести порядок в личных финансах и заставить свои деньги работать. Каковы законы богатства, почему большинство россиян не умеют копить и какие ошибки допускают при управлении деньгами, «ОГ» рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Первое, что нужно делать при получении любого дохода - отложить часть для сбережения и инвестиций, а не оплачивать счета и делать покупки. Фото: begomotbed.ru Профессия финансового советника появилась в Лондоне более 200 лет назад. Тогда английские лорды решили оптимизировать свои личные расходы — платить меньше налогов государству, передавать больше денег по наследству. Для России эта профессия новая. Лично я работаю в ней пять лет. Деньги всегда есть. Если кажется, что денег нет, то вы неправильно ими управляете. Ко мне обращаются люди, которые хотят навести порядок в личных финансах. Ещё один тип клиентов — те, кто зарабатывает, и у них остаются сбережения. Они хотят заставить эти деньги приносить доход. Моя работа начинается с финансовой диагностики. Мы знакомимся с клиентом, я узнаю его финансовую ситуацию, разбираемся, можно ли ему помочь, бывает, что цели недостижимые. Потом я помогаю ему разрабатывать личный финансовый план. Закон богатства — не менее 10 процентов от своего дохода нужно сохранять и приумножать. Об этом мало кто задумывается. В мире уже мало кто надеется на государство: обычно 20 процентов дохода на пенсии — это государственная пенсия, 20 процентов — корпоративная, остальное — то, что человек накопил самостоятельно. На Западе, когда человек получает первую зарплату, он начинает копить на пенсию. Чтобы к 60 годам накопить миллион долларов, надо условно откладывать ежемесячно по 200 долларов. Большиство русских людей рассуждают, что они живут один раз и накопить всегда успеют. Откладывать по чуть-чуть кажется скучно. На самом деле это самый действенный способ. Есть ошибочное утверждение, что чем больше человек зарабатывает, тем он богаче. Очень часто оказывается, что все атрибуты внешнего лоска взяты в кредит, а у человека ничего за душой нет. Но бывает, что у человека доход меньше 50 тысяч и есть накопления, а люди, которые зарабатывают 200–300 тысяч, живут в долгах. И если что-то происходит, кризис это показал, то люди остаются ни с чем. Нужен финансовый план, чтобы понимать, куда и на что ты тратишь деньги. Привычка учитывать свои расходы и доходы очень важна. Я рекомендую начать записывать, а потом анализировать свои доходы и расходы хотя бы месяц-два. Часто люди делают много открытий — обычно выясняется, что 30 процентов денег уходят в никуда. Слово «нищета» от слов «несчёт денег». Все хотят вложить мало и сразу получить большой доход. Очень много мошенников, финансовых пирамид, которые этим пользуются. Одна из ошибок — вестись на большую доходность, забывая про то, насколько гарантирован возврат денежных средств. При выборе финансового консультанта надо смотреть, чтобы он не был связан с какими-то коммерческими структурами. Спросить про образование, проанализировать, какие варианты предлагает советник, не навязывает ли какие-то продукты. Основная масса моих клиентов — люди от 30 до 40 лет. Когда я спрашиваю их об основных целях, они называют — купить машину, два раза в год ездить в отпуск. Но при этом долгосрочные цели мало кто ставит. Наши люди редко задумываются о таком инструменте, как страхование жизни. Если за рубежом у каждого по несколько видов страховок, то мы надеемся на авось, а лечиться дорого. В мире редко бывает, чтобы на лечение собирали с миру по нитке. Для этого существует страхование жизни, когда ты за меньшие деньги имеешь очень большую защиту. Ещё у человека нету резервного фонда — подушки безопасности, это первое, о чём надо беспокоиться. Без неё я не рекомендую пользоваться инвестиционными инструментами. Она составляет от 3 до 9 ежемесячных расходов. Например, если вы тратите 30 тысяч в месяц, надо иметь в резерве минимум 90 тысяч. Почему такая разница? Кому-то, чтобы найти новую работу, необходима неделя-месяц, а кому-то нужен год.