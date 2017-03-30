Совфед одобрил ограничение переводов на Украину

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину через международные платёжные системы, сообщает «Российская газета».

— Это ответ на действия властей Украины, которые фактически запретили работу российских платёжных систем и переводы из России на Украину в октябре 2016 года, — подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.

В 2016 году, по данным Нацбанка Украины, в эту страну поступило 2,5 миллиарда долларов с использованием платёжных систем, и значительная часть этой суммы была из России. Введя санкции против российских платёжных институтов, Украина практически лишила себя этих средств.