Областная газета
Экономика 29 марта 2017, 18:57

Пять вопросов про карты «Мир»

Татьяна Ильина уточнила, что о готовности банкоматов и терминалов к приёму карт «Мир» заявили федеральные банки и региональные банки Свердловской области, имеющие самую широкую сеть банкоматов и платёжных терминалов. Фото: mironline.ru

На 1 января 2017 года общая готовность банкоматов к приёму карт «Мир» на территории Свердловской области составляла 91 процент, торговых терминалов — 76 процентов, заявила во вторник, 28 марта, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Татьяна Ильина на совещании губернатора с главами областных муниципалитетов. В главном управлении уточнили, что на данный момент фактическая готовность “гораздо выше”.

ЧТО ТАКОЕ «МИР»? Это национальная платёжная система, которая будет действовать наравне с привычными Visa, MasterCard, American Express.

ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА? Если в отношении каких-то российских предприятий или госорганов будут вводиться международные санкции, она должна обеспечить выполнение финансовых обязательств государства перед бюджетниками.

КОГДА НА НЕЁ ПЕРЕЙДУТ? Новым пенсионерам и бюджетникам выдавать карты будут уже с 1 июля 2017 года, действующих бюджетников планируется перевести на карту «Мир» до 1 июля 2018 года, действующих пенсионеров — поэтапно по мере истечения сроков действия их текущих карт до 1 июля 2020 года. Остальные будут получать карточки по желанию. Однако законопроект, устанавливающий эти сроки, будет рассматриваться Госдумой лишь во втором чтении.

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ ЗА РУБЕЖОМ? При желании клиент-бюджетник для получения средств может оформить кобейджинговую карту, выпускаемую совместно с международной платёжной системой, которая на территории России будет работать как карта платёжной системы «Мир», а за границей — как карта международной платёжной системы. С целью приёма карт «Мир» за границей подписаны соглашения с MasterCard, JCB, American Express, UnionPay.

В КАКИХ БАНКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КАРТУ? Карты будут выпускаться разными банками, и гражданин сможет выбрать для обслуживания любой из них. Кроме того, те, кто получал деньги наличными или на счёт в банке без использования карты, сохранят за собой это право. А пенсионеры не будут платить за получение карты каких-либо комиссий.

В пресс-службе Уральского Банка Сбербанка добавили, что к приёму карт «Мир» готово большинство банкоматов в Свердловской области – из 2300 устройств исключение составляют всего 36 банкоматов новейшей модели. Программное обеспечение на них будет установлено до 1 апреля. К этому же времени будет полностью завершена и настройка платёжных терминалов для расчётов в торгово-сервисных точках. Уже сейчас подавляющее большинство из них позволяет расплачиваться картами «Мир».

  • Опубликовано в №54 от 30.03.2017
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