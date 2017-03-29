«Личный кабинет» для бабушки

Для пожилых людей проводниками к техпрогрессу становятся специалисты центров соцобслуживания населения, такие как работники КЦСОН Ленинского района (слева направо) Екатеринбурга Сажида Дембицкая, Людмила Третьякова и Лариса Ивонина. Фото: Алексей Кунилов

Российские пенсионеры стали охотнее переходить на современные технологии. Такой вывод следует из доклада на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России председателя правления Антона Дроздова. За год число назначивших пенсию через Интернет выросло в 11 раз — как правило, в качестве способа доставки выбирались электронные карты. По данным Управления федеральной почтовой связи по Свердловской области, в нашем регионе уже две трети пожилых людей пользуются для получения пенсий банковскими картами, и количество людей, выбирающих этот способ доставки, постоянно растёт.

Очевидно, новые сторонники банковских карт появились после недавнего резонансного убийства почтальона, который нёс екатеринбуржцам пенсию наличными. После трагедии, напомним, остро встал вопрос о безопасности доставщиков и переводе пенсий на карты. Сейчас в безналичных выплатах люди видят множество преимуществ — возможность онлайн-покупок, оплата «коммуналки» не выходя из дома, бонусные программы («ОГ» рассказывала об этом в номере за 16 марта).

Безусловно, ещё не все пожилые люди научились пользоваться банкоматами и не все освоили компьютер, чтобы открыть «Личный кабинет» в пенсионном фонде, но для желающих — это не проблема. Сегодня в Комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН) в рамках школы пожилого возраста проводятся уроки как финансовой, так и компьютерной грамотности. Причём приходят на них не только молодые пенсионеры, но и люди преклонного возраста, которые осваивают современные технологии с большим интересом.

— Некоторое время назад желающих заниматься по направлению «Компьютерная грамотность» было так много, что существовала очередь: пожилые люди записывались и с нетерпением ждали, когда смогут познакомиться с компьютером, — рассказала «ОГ» директор КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга Нэля Луначева. — Сейчас все, кто хочет освоить азы новых технологий, практически сразу приступают к занятиям. Проходят занятия три раза в неделю. Конечно же, спрос на такие уроки существует со стороны тех, чья профессия не предполагала работу на компьютере, в последнее время таких профессий всё меньше и меньше.

По словам Нэли Луначевой, уроки финансовой грамотности у пожилых людей тоже востребованы. На занятия приглашают сотрудников банков, которые учат пенсионеров пользоваться банкоматами и терминалами, в том числе для оплаты коммунальных услуг. То есть перспектива получения пенсии на банковскую карту вскоре совсем перестанет их пугать.

Кстати Одним из самых популярных для российских пенсионеров оказался сервис информирования ПФР о пенсионных правах, позволяющий узнать ключевые параметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии, — количество пенсионных баллов, длительность стажа. Такую информацию в минувшем году запросили 802 тысячи человек. Справки о состоянии своих лицевых счетов в пенсионном фонде заказали более 1,2 миллиона человек. Из электронных услуг, запущенных в 2016 году, лучший старт показал сервис информирования о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах, им воспользовались 525 тысяч человек.