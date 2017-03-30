Финансовый консультант: «30 процентов наших денег уходят в никуда»

Первое, что нужно делать при получении любого дохода - отложить часть для сбережения и инвестиций, а не оплачивать счета и делать покупки. Фото: begomotbed.ru

В Екатеринбурге появилась услуга финансового советника — к такому специалисту люди обращаются, чтобы навести порядок в личных финансах и заставить свои деньги работать. Каковы законы богатства, почему большинство россиян не умеют копить и какие ошибки допускают при управлении деньгами, «ОГ» рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Профессия финансового советника появилась в Лондоне более 200 лет назад. Тогда английские лорды решили оптимизировать свои личные расходы — платить меньше налогов государству, передавать больше денег по наследству. Для России эта профессия новая. Лично я работаю в ней пять лет.

Деньги всегда есть. Если кажется, что денег нет, то вы неправильно ими управляете. Ко мне обращаются люди, которые хотят навести порядок в личных финансах. Ещё один тип клиентов — те, кто зарабатывает, и у них остаются сбережения. Они хотят заставить эти деньги приносить доход.

Моя работа начинается с финансовой диагностики. Мы знакомимся с клиентом, я узнаю его финансовую ситуацию, разбираемся, можно ли ему помочь, бывает, что цели недостижимые. Потом я помогаю ему разрабатывать личный финансовый план.

Закон богатства — не менее 10 процентов от своего дохода нужно сохранять и приумножать. Об этом мало кто задумывается. В мире уже мало кто надеется на государство: обычно 20 процентов дохода на пенсии — это государственная пенсия, 20 процентов — корпоративная, остальное — то, что человек накопил самостоятельно. На Западе, когда человек получает первую зарплату, он начинает копить на пенсию. Чтобы к 60 годам накопить миллион долларов, надо условно откладывать ежемесячно по 200 долларов. Большиство русских людей рассуждают, что они живут один раз и накопить всегда успеют. Откладывать по чуть-чуть кажется скучно. На самом деле это самый действенный способ.

Есть ошибочное утверждение, что чем больше человек зарабатывает, тем он богаче. Очень часто оказывается, что все атрибуты внешнего лоска взяты в кредит, а у человека ничего за душой нет. Но бывает, что у человека доход меньше 50 тысяч и есть накопления, а люди, которые зарабатывают 200–300 тысяч, живут в долгах. И если что-то происходит, кризис это показал, то люди остаются ни с чем. Нужен финансовый план, чтобы понимать, куда и на что ты тратишь деньги. Привычка учитывать свои расходы и доходы очень важна. Я рекомендую начать записывать, а потом анализировать свои доходы и расходы хотя бы месяц-два. Часто люди делают много открытий — обычно выясняется, что 30 процентов денег уходят в никуда. Слово «нищета» от слов «несчёт денег».

Все хотят вложить мало и сразу получить большой доход. Очень много мошенников, финансовых пирамид, которые этим пользуются. Одна из ошибок — вестись на большую доходность, забывая про то, насколько гарантирован возврат денежных средств. При выборе финансового консультанта надо смотреть, чтобы он не был связан с какими-то коммерческими структурами. Спросить про образование, проанализировать, какие варианты предлагает советник, не навязывает ли какие-то продукты.

Основная масса моих клиентов — люди от 30 до 40 лет. Когда я спрашиваю их об основных целях, они называют — купить машину, два раза в год ездить в отпуск. Но при этом долгосрочные цели мало кто ставит.

Наши люди редко задумываются о таком инструменте, как страхование жизни. Если за рубежом у каждого по несколько видов страховок, то мы надеемся на авось, а лечиться дорого. В мире редко бывает, чтобы на лечение собирали с миру по нитке. Для этого существует страхование жизни, когда ты за меньшие деньги имеешь очень большую защиту.

Ещё у человека нету резервного фонда — подушки безопасности, это первое, о чём надо беспокоиться. Без неё я не рекомендую пользоваться инвестиционными инструментами. Она составляет от 3 до 9 ежемесячных расходов. Например, если вы тратите 30 тысяч в месяц, надо иметь в резерве минимум 90 тысяч. Почему такая разница? Кому-то, чтобы найти новую работу, необходима неделя-месяц, а кому-то нужен год.