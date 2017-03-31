Из-за сильного рубля дешевеют туры, яблоки, электроника

Особенно сильно укрепление рубля сказалось на ценах продовольствия. Фото: Александр Зайцев

Доллар снова подешевел. В пятницу курс этой валюты, установленный Центробанком РФ, составил 55,96 рубля — последний раз такое соотношение стоимости рубля и доллара было в июле 2015 года. Наша валюта устойчиво растёт с осени прошлого года. На чём держится этот рублёвый оптимизм, и есть ли нам тут повод для радости?

А всего год назад, когда доллар стоил 67 рублей, уважаемые деловые издания писали, что он в обозримом будущем дешевле не станет. Прогадали аналитики. Многие из них предсказывали после сентябрьских выборов прошлого года резкое снижение стоимости рубля аж до 100 за доллар. Тоже мимо. Рубль, наоборот, пошёл в рост после 15 ноября, что совпало с началом решающего наступления в Алеппо, и теперь, месяц за месяцем, штурмует всё новые высоты.

Теперь эксперты прочат, что уже этой весной мы можем увидеть доллар за 54-55 рублей. Как изменился тон! Хотя говорят, что этот успех рубля ненадолго, и помогла этому всё та же цена на нефть: в декабре 2016 года страны-экспортёры смогли договориться о снижении её добычи, это вывело цены на чёрное золото на довольно приемлемый уровень в 50 долларов за баррель. Сохранение этого уровня цен до конца года даст нашей стране дополнительно 50 миллиардов долларов дохода.

Мнения по поводу крепкого рубля не столь однозначны. Для экспортёров отечественных товаров это плохо — за вырученную валюту они получат меньше рублей. Однако для импортёров и населения — явное благо. В недавнем заявлении по итогам заседания Совета директоров ЦБ председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что «инфляция замедляется быстрее наших прогнозов» — на 20 марта в годовом исчислении инфляция составила 4,3 процента.

Средневзвешенный курс доллара США. Фото: ЦБ РФ

— Вклад в снижение инфляции быстрее прогноза внесло укрепление рубля. В последние месяцы оно сказалось на ценах всех групп товаров, а также отдельных видов услуг. Особенно сильно — на ценах продовольствия. Цены на некоторые товары, например, плодоовощную продукцию, даже снизились, — заявила Эльвира Набиуллина.

По данным федеральной службы статистики, с конца февраля по конец марта цены на яблоки, помидоры и капусту снизились на 0,4 процента. Огурцы, которые почти сплошь отечественные, подешевели на 8,3 процента.

— Сейчас резкого отката цен на импортную продукцию мы не увидим, потому что, когда доллар взлетел почти в два раза, стоимость тех же импортных яблок увеличилась не пропорционально этому росту, а раза в полтора, — пояснил «ОГ» директор ООО «Урожай-импорт» Игорь Сычёв.

По той же причине не происходит пока существенного снижения цен на электронику: и всё же с января по февраль электротовары и бытовые приборы, согласно статистическим данным, подешевели на 0,2 процента, телерадиотовары — на 0,4 процента. Зато резко подешевели зарубежные туры. И этим уже поспешили воспользоваться наши соотечественники.

— Туризм, особенно выездной, находится в числе самых зависимых сфер экономики от валютных колебаний. Например, после падения курса рубля Чехия потеряла 43 процента уральских туристов. Сейчас по этому направлению благодаря укреплению рубля мы, надеюсь, выйдем к концу года на докризисный уровень, — рассказал «ОГ» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.