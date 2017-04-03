Владимир Путин: за свалку ила в Берёзовском ответственен «Водоканал»

По мнению Президента РФ Владимира Путина, появление свалок связано с тем, что предприятия не хотят выделять достаточное количество денег на утилизацию отходов. Фото: onf.ru

Президент обещал увеличить штрафы за незаконные свалки, чтобы взыскания были сопоставимы по суммам с тем, что можно вложить в «нормальную утилизацию отходов».

— Должна возникать мотивация — лучше проинвестировать в нормальную утилизацию, чем заплатить штраф. Он должен быть жёстче, — сказал Президент России на медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», отвечая главному редактору «Берёзовского рабочего» Сергею Стукову на предложение повышать штрафы для тех, кто намусорил.

По словам главного редактора "Берёзовского рабочего" Сергея Стукова, штраф в 2 тысячи рублей за свалки никого не останавливает, а поэтому надо штрафовать на 200 тысяч или на 2 миллиона рублей, или приговаривать нарушителей к обязательным работам. Фото: Мария Бузунова / facebook.com

Журналист рассказал Владимиру Путину о свалке четырёх тысяч тонн иловых отложений, которые привезли в Берёзовский с очистных сооружений екатеринбургского «Водоканала» и до сих пор не убрали. Президент предположил, что на утилизацию отходов не выделяется достаточно средств, и «Водоканал» и городские власти знают об этом, «но переложили ответственность на фирму-посредника».

В пресс-службе «Водоканала» «ОГ» пояснили, что с момента передачи отходов подрядчику, который вывозит их, они перестают быть собственностью «Водоканала». Подрядчик выбирался по конкурсу по критериям, установленным законом. Сейчас контракт с фирмой расторгнут.