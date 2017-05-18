Экономика России пошла в рост

По итогам первых трёх месяцев 2017 года валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 0,5 процента. К такому выводу пришли специалисты Росстата, предварительно оценив динамику ВВП в I квартале.

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в I квартале 2017 года относительно соответствующего периода 2016 года, по предварительной оценке, составил 100,5 процента», — говорится в сообщении Росстата. Ранее Минэкономразвития РФ озвучивало прогнозы, по которым по итогам нынешнего года рост ВВП достигнет двух процентов. Для сравнения: в 2016 году было зафиксировано падение экономики на 0,3 процента, в 2015-м — на 3 процента.

ВВП страны падал с I квартала 2015 года по III квартал 2016 года (семь кварталов подряд). Небольшой рост — на 0,3 процента Росстат фиксировал уже в IV квартале 2016 года и прогнозирует дальнейший подъём в 2017 году на 1–1,5 процента. Банк России также прогнозировал прирост ВВП по итогам I квартала 2017 года на 0,4–0,7 процента ещё в мартовском информационно-аналитическом комментарии.

Таким образом, российская экономика вышла почти из двухлетней рецессии.

Завершение рецессии в стране констатируют и аналитики российского рейтингового агентства АКРА, которые ожидают роста российского ВВП на 0,5 процента по итогам 2017 года. Однако, как отмечают аналитики агентства, рост ВВП России в течение ближайших пяти лет будет ограничен в пределах 1–1,5 процента, что обусловлено медленными темпами роста реальных доходов населения. Но в дальнейшем темпы роста российской экономики могут ускориться и приблизиться к показателям стран с развитой экономикой.