Валерий Чарушин: «Коммерциализация науки не должна быть самоцелью»

Научные разработки на Среднем Урале активно внедряют в приборостроении, станкостроении, машиностроении, фармацевтическом и химическом производствах. Фото: Алексей Кунилов

На днях в инновационном технопарке «Университетский» учёные Уральского отделения Российской академии наук провели заседание президиума с участием Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и правительства Свердловской области. Обсуждалось внедрение научных разработок в производство. О том, как проводить коммерциализацию исследований, «ОГ» рассказал председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза имени Постовского, академик Валерий Чарушин.

— Почему сегодня встал вопрос о коммерциализации науки?

— В советское время существовали отраслевые институты, которые и осуществляли связь между фундаментальной наукой и производством. Они работали на производство, использовали результаты фундаментальных исследований для промышленности. В 90-е годы отраслевые институты были разрушены. Понимая необходимость связи с производством, Академия наук в постсоветское время вновь наладила эти отношения — так, научные институты УрО РАН имели 35 соглашений о сотрудничестве с различными промышленными предприятиями региона. Были и действующие рабочие программы взаимодействия с крупными госкорпорациями — «Роскосмосом» и «Росатомом». Сейчас новая реформа — новые условия. И научные организации должны научиться действовать в них — иного пути нет.

— Институты вынуждены строить отношения с промышленностью с нуля?

— Нельзя сказать, что мы находимся на нулевой отметке коммерциализации науки — несмотря ни на что, научные институты не прекращали взаимодействие с промышленными предприятиями. У нас есть программы внедрения научных разработок — и они работают. Об этом говорил и заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин — сегодня 108 малых и средних инновационных предприятий работают в девяти технопарках области. Их ежегодный объём отгрузки товаров, работ, услуг составляет более 15 миллиардов рублей. Но есть и стремление приподнять уровень взаимоотношений науки и производства, развивать его дальше.

— Каков результат заседания расширенного президиума, совместного с ФАНО, правительством и предприятиями региона?

— Удалось обсудить вопросы коммерциализации научных организаций с учётом возможностей, которые возникли с созданием технопарка «Университетский» и тем потенциалом, который даёт Федеральное агентство научных организаций. У Академии наук имеется задание государства развивать инновационную деятельность, и мы должны использовать для этого все возможные инструменты. На этот раз мы представили новый сборник научных разработок — перечень готовых к внедрению проектов. Он будет направлен на промышленные предприятия региона. У нас есть и конкретные договорённости о развитии сотрудничества — например, с НПО автоматики — подготовлено четырёхстороннее соглашение между УрО РАН, ФАНО и министерством промышленности и науки Свердловской области.

— Сегодня научным организациям приходится создавать нечто новое, что позволит эффективно взаимодействовать науке и производству и внедрять научные разработки в жизнь?

— Занимаясь коммерциализацией науки, надо понимать, что есть опасность и в другой крайности. Один из научных институтов Перми так тесно сотрудничает с производством, так эффективно коммерциализировался, что его финансирование от коммерческой деятельности составляет уже почти 90 процентов. Можем ли мы положительно оценить этот факт? Увы, мы видим на этом примере, как научная организация, которая по государственному заданию должна заниматься академической наукой, фундаментальными разработками, по сути, превращается в отраслевой институт. Нельзя закрывать фундаментальные исследования и становиться придатком производства. Это — тупиковое движение для науки. Коммерциализация не должна быть самоцелью.

Академическая наука призвана проводить исследования, обучать молодёжь, обеспечивая постоянное движение вперёд. Любая остановка отбрасывает нас далеко назад, и такие примеры в отечественной истории есть. Через время отставание от мирового научного движения будет такое, что мы не сможем даже прочесть научные статьи. Последствия такой коммерциализации науки для всей страны трудно представить — они могут быть гибельны. Так что, занимаясь коммерциализацией научных организаций, важно оставаться в равных партнёрских отношениях с производственниками, не скатываясь лишь в обслуживание промышленности.