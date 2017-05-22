Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Экономика 22 мая 2017, 18:52

Екатеринбург поборется за Expo-2025

В понедельник Россия подала официальную заявку в Международное бюро выставок на право принять Всемирную универсальную выставку в 2025 году в городе Екатеринбурге, об этом сообщается на сайте МБВ.

Официальное письмо за подписью главы Правительства РФ Дмитрия Медведева было передано в Париже Генеральному секретарю МБВ Висенту Лоссерталесу Александром Туровым, представителем России в МБВ. Кроме Екатеринбурга, заявки на проведение выставки подали Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, участие в конкурсе является признанием Екатеринбурга как одного из ведущих городов мира.

— Это стимул работать ещё энергичнее и эффективнее, возможность привнести новые идеи в наши стратегические планы, форсировать процесс вхождения региона в тройку лидеров страны по всем основным показателям и закрепить регион на туристической и инвестиционной картах мира, — заявил Евгений Куйвашев.

  • Опубликовано в №89 от 23.05.2017 
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