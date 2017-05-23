Правила «Секты»: екатеринбурженка Ольга Маркес о том, как блог о ЗОЖ стал прибыльной компанией

Ольге Маркес 29 лет. У неё два сына — Ежи и Мирон. Фото: Алексей Кунилов

На днях в Уральском федеральном университете выступила Ольга Маркес — основатель школы идеального тела «Секта», вокалистка группы Alai Oli, выпускница нашего журфака. Римская аудитория была полна под завязку, студенты стояли вдоль стен, а после окружили Олю с просьбой дать автограф. Она рассказала, в чём видит успех компании, почему отказалась продавать франшизы и была вынуждена попрощаться с частью своей команды.

Для тех, кто не знает о #sekta «Секта» — пример того, как твоя идея может превратиться в полезный проект, который приносит деньги и объединяет единомышленников. В 2011 году Оля, сбросив лишний вес, начала вести блог fat-is-dead для тех, кто заинтересован в здоровом образе жизни. Она писала о своём опыте похудения, число подписчиков росло, и в 2013 году Ольга Маркес решилась открыть свою студию в Петербурге. Первые 40 человек, которые туда пришли, полностью окупили аренду зала, и уже через месяц студию открыли в Москве, а затем в Екатеринбурге. При этом продолжили развивать дистанционное обучение, которое в проекте до сих пор превалирует. Из блога одного человека «Секта» превратилась в компанию, которая подкрепила свой практический продукт научной и медицинской базой. В 2014 году появился научный отдел, в котором работают спортврачи и медики. В 2015-м запустили открытый учебный портал sektascience.com с актуальными материалами в сфере питания и тренировок. Сама Оля занялась этой сферой всерьёз — окончила факультет физической культуры Уральского педуниверситета и сейчас пишет диссертацию на кафедре адаптивной физкультуры в НГУ им. Лесгафта (в Санкт-Петербурге, где живёт). Сегодня секта — это 12 очных филиалов во всех крупных городах России. В штате работает более 300 человек. Ежемесячный оборот компании — порядка 10 миллионов рублей, это вовсе не заоблачные цифры, тем не менее «Секта» развивается: открываются новые направления, повышается качество контента, растёт число учеников (сегодня их более 65 тысяч).

Фото: Алексей Кунилов

Об успехе и ценностях

Многие бизнес-школы для молодых ставят в основу всего неверные приоритеты — личный успех, победы, лидерство. При этом труд обесценивается. Зачем трудиться на дядю, когда ты можешь сидеть и повелевать? Выпускники нашей школы иногда пытаются скопировать модель «Секты», продавать материалы сайта и удивляются, почему у них не получается. Я считаю, что в основе реального успеха всегда лежат труд и доброе дело. Несколько лет я вела блог, потому что мне нравилось помогать людям, потом они сами стали себе помогать. Я не перестала быть единственной движущей силой, и это хорошо. Мне хотелось создать проект, который реально даст ответы, а не продаст людям очередную пилюлю. Создать такое место, куда люди могут возвращаться со своими вопросами и где мы вместе будем искать на них ответы. Дальше мы двигались по запросу, предлагали то, что люди просили. Так, например, появилась «Секта.Лайт» — для людей с лишним весом. Для меня успех никогда не был жизненным мерилом. Кто знает, что будет через несколько лет с твоим успехом? Человеческие ценности порой очень тяжело укладываются в модель бизнеса, многим приходится продавать совсем не те услуги, которые сделают людей здоровыми и счастливыми. Совесть всегда говорит, как нужно. И эту совесть в бизнесе можно использовать как мерило.

Фото: Алексей Кунилов

О кадрах

Инициатива — самое важное. Это то, что меняет мир. Как только мой сотрудник приходит и говорит: «Мне кажется, я знаю, как лучше. Можно я попробую?», у этого человека появляется шанс и право на ошибку, и это первый кандидат на повышение. Я никогда не брала руководителей извне, я всегда растила их внутри компании.

Тех, кто хотел послушать Олин рассказ про "Секту", было много, сидячих мест всем не хватило. Студенты стояли в проходах. Фото: Алексей Кунилов

О деньгах

Я считаю, что человеку, который любит работать, всегда будет достаточно денег, но что значит это «достаточно»? Это всегда можно отрегулировать внутри себя. Мой папа — владелец небольшого бизнеса — мог носить одни ботинки шесть-семь лет и не чувствовал себя несчастным по этому поводу. И я знала, что смогу жить так же. Деньги — это очень интересная плоскость. Как понять, что это не главное, если ты вырос в небогатой семье и их у тебя никогда не было? Один из способов для меня был в том, чтобы отрицать их важность. Если бы деньги были для нас главным, их можно было бы зарабатывать больше совершенно другими путями. К нам приходили инвесторы, предлагали купить компанию целиком, предлагали её масштабировать. Но мне достаточно того, что я имею. Мы отказались от предложений продавать франшизу, потому что в таком случае мы не сможем полностью отвечать за качество наших услуг. Для меня идти дальше — это значит идти глубже в науку и социальные проекты. Это сделать так, что моя компания вообще перестала быть нужна людям. Чтобы в каждой школе учили тем простым вещам, которым учим мы. Сейчас я плачу своим людям зарплату, и они делают и социальные проекты тоже, например, сейчас мы планируем начать работать с людьми на инвалидных колясках.

После лекции студенты провожали Олю до выхода. На лестнице она продолжала отвечать на вопросы, на подоконнике раздавала автографы. Фото: Алексей Кунилов

О друзьях

В прошлом году я обнаружила, что некоторые мои менеджеры не считают деньги, и там, где внешне кажется, что всё работает, царит хаос. Мне пришлось попрощаться с частью команды, с которой мы начинали. Это оказалось болезненное расставание, поскольку это были мои друзья. Но это обычная история для тех, кто делает бизнес вместе с друзьями.

Фото: Алексей Кунилов

Об аудитории

Создание научного отдела качественно изменило наш контент. Уход в бльшую научность — это всегда изменение целевой аудитории. Кому-то бы больше понравилось, есть бы мы сделали некий проект тренировок со звездой. Но мы выбрали другой подход. Изначально всё работало как чат во «ВКонтакте», и мы даже матерились, когда проверяли дневники питания. Сейчас мы себе такого не позволяем. Мы работаем через личные кабинеты на сайте, снимаем полные видео тренировок, а не примеры выполнения отдельных упражнений, следим за тренировочными циклами. Мы знаем, что пенсионеры сами к нам никогда не придут, поскольку мы больше интернет-компания, и они просто о нас не знают, но ищем другие пути взаимодействия. Сейчас по просьбе одного питерского депутата наши тренеры будут проводить занятия для пенсионеров его района.

Личный опыт За последние годы у проекта Ольги Маркес появилось множество аналогов в разных городах, но её до сих пор никто не смог переплюнуть. Почему? Пару лет назад я сама зарегистрировалась у них на сайте, чтобы это понять. Для пробы заплатила за одну неделю дистанционного обучения, в итоге прошла все девять. У них простая идея: ежедневные тренировки и правильное питание. Никто не обещает заоблачных результатов, тем не менее они у всех есть. Видеотренировки очень разнообразные (от силовых упражнений до йоги), качественно сделанные и системные, за правильным питанием следит куратор группы, которому ты ежедневно отправляешь свой дневник питания. Нет никаких диет — есть полезные привычки, которые ты вырабатываешь. После обучения доступ ко всем новым материалам остаётся открытым. Так что видеотренировками можно пользоваться и дальше. Как говорит Ольга Маркес, с точки зрения бизнеса предоставлять бесплатный контент — это неправильно, но этой идее они продолжают следовать.