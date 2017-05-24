Скоростная покупка

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По итогам первого квартала 2017 года доля новых автомобилей, приобретаемых в кредит, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на семь процентных пунктов, такие данные по России опубликовал Автостат. По этому показателю мы практически вышли на докризисный уровень, когда на заёмные деньги приобретался почти каждый второй автомобиль в стране.

Свердловская область в десятке лидеров по автокредитам

После драматичных событий для отечественного финансового рынка декабря 2014 года, когда доллар поднимался до 80 рублей и Центробанк скачкообразно поднимал ключевую ставку до 17 процентов, автокредитование резко пошло на убыль. Повышение кредитных ставок и тарифов каско, а также стоимости самих автомобилей делало покупку автомобиля в кредит крайне невыгодной затеей для покупателя. И вот сегодня автокредитование снова на пике популярности у населения. Конечно, количество приобретаемых автомобилей сейчас не идёт ни в какое сравнение с тем, что было до 2014 года: с тех пор падение продаж произо­шло почти в два раза. Но рост кредитования даёт надежду на восстановление рынка. По данным аналитического агентства Автостат, в первой десятке лидеров по автокредитованию находится и Свердловская область, в первом квартале у нас было продано в кредит 3856 автомобилей, или 50,1 процента от всего количества реализованных за этот период авто. И банки сегодня активно продвигают этот продукт.

Как сообщили «ОГ» в Уральском филиале ВТБ24, рост выдачи автокредитов банком начался со второй половины 2016 года. В 2016 году в регионах УрФО ВТБ24 выдал автокредитов на 38 процентов больше, чем годом ранее, в Свердловской области этот показатель составил 64 процента.

– Среди основных факторов такого роста – снижение ставок по автокредитам и действие программы льготного кредитования, стабилизация доходов населения, реализация отложенного спроса на покупку автомобиля, – считает управляющий Уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин.

Помогло льготное автокредитование

Действительно, все эти факторы сыграли свою роль, но решающим было продление правительством РФ действия программы льготного автокредитования. Недавно была увеличена и предельная стоимость автомобиля, реализуемого по госпрограмме: с 1,15 миллиона рублей до 1,45 миллиона, что помогло включить в неё дополнительно ещё десять моделей иномарок, собираемых в России. Рост стоимости машин заставляет людей брать у банков и большие суммы заёмных средств на их приобретение. Так, по данным Сетелем Банка, дочерней структуры Сбербанка, средняя сумма кредита в первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2016 года, увеличилась примерно на 20 процентов. А сами автомобили за последние два-три года, по данным Автостата, подорожали примерно на 40 процентов. Но именно привлекательный уровень ставки по кредиту помог покупателю смириться с такой переплатой.

Так, нижний порог годовой ставки с учётом госпрограммы сами банкиры оценивают в 6,7 процента годовых. Но попытка рассчитать стоимость кредита на банковских сайтах показывает, что реальная ставка по автокредиту на бюджетное авто будет примерно 11–12 процентов. Это почти тот же уровень, что был в докризисный период без госсубсидии. Возможно, поэтому покупатели сегодня стали активнее брать в кредит автомобили.

Сохранится ли эта тенденция?

«Популярность автокредитования в ближайшее время снижаться не будет. Это связано с рядом причин: во-первых, мы не ожидаем существенного понижения цен на автомобили в ближайшем будущем. Во-вторых, производители выпускают на рынок всё больше новых моделей, а ценник на новую модель однозначно выше. Растёт популярность кредита с остаточным платежом, который позволяет клиенту уже сейчас приобрести автомобиль своей мечты, не боясь высоких ежемесячных платежей», – говорит заместитель директора Екатеринбургского представительства Сетелем Банка по автокредитованию Анна Рожкова.

Действительно, производители совместно с банками стараются разработать максимально выгодные условия для клиентов, чтобы удержать их интерес к покупке автомобиля. И всё же в банковском сообществе отдают себе отчёт в том, что многие фундаментальные вещи, мешающие развитию автокредитования и в целом авторынка, остались. И это мешает с уверенностью говорить о его будущем.

– В этом году мы прогнозируем двукратное увеличение темпа роста продаж. Однако сильного роста портфеля не ожидаем: новые выдачи не перекрывают объёма погашения. Сдерживающим фактором, продолжающим влиять не только на рынок автокредитования, но и на весь авторынок, является высокая стоимость автомобилей и отсутствие роста реальных доходов населения, – считает Сергей Кульпин.