Магистральный подход

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На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».

В РЖД заработала электронная биржа грузовых вагонов

В одной из прошлых программ журналисты Город FM 107,6 рассказали об особенностях современной логистики и о том, как устроена система грузоперевозок на железной дороге. А ещё упомянули, что очередным шагом РЖД навстречу клиентам стало открытие в марте этого года электронной торговой площадки «Грузовые перевозки». Благодаря новому сервису грузоотправители получили возможность в режиме онлайн подобрать подходящий тип подвижного состава, оплатить доставку груза и отслеживать его продвижение. Подробнее о работе электронной биржи вагонов рассказали в пресс-службе Свердловской магистрали.

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» разработана в рамках программы «Цифровая железная дорога в ОАО РЖД». Она открыта на официальном сайте компании и позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников. Отправить груз можно в крытых вагонах, полувагонах и цистернах. С апреля пользователи также получили возможность заказать перевозку и на железнодорожных платформах.

На данном этапе площадка обслуживает заказы во внутригосударственном сообщении – между станциями России, открытыми для грузовых операций, за исключением припортовых и пограничных. Оформить документы можно из любой точки, где есть доступ в Интернет, а оплатить – с единого лицевого счёта организации в ОАО «РЖД» или банковским платежом. Сервис рассчитан в первую очередь на спотовые продажи, при которых оплата по сделке производится сразу. От клиентов при этом требуется точное указание даты погрузки, груза, станций отправления и назначения.

В качестве поставщика услуг в проекте наряду с другими операторами участвует «дочка» РЖД «Федеральная грузовая компания». Эксперты утверждают, что по мере присоединения к площадке разных операторов у клиентов расширится возможность выбора оптимальных для себя условий. Это актуально, потому что грузовладельцам вагоны нужны своевременно, а у операторов, с которыми они привыкли работать, свободного парка может не оказаться. Или вагоны есть, но находятся в удалённой от места погрузки точке. А на площадке будет собрана вся информация о ближайшем парке вагонов, готовом обслужить тех или иных грузовладельцев. За рубежом подобные проекты очень востребованы.

Поэтапное развитие сервиса предполагает постоянное расширение услуг, чтобы удовлетворить все потребности клиентов. В ближайшее время будут добавлены дополнительные терминальные услуги: погрузка, разгрузка и перевалка груза. В РЖД также отмечают, что наработки по бирже вагонов в будущем можно использовать для транзитных перевозок.

За первый месяц к площадке «Грузовые перевозки» подключилось более 10 тыс. грузоотправителей. Пользователи могут получить консультацию по телефону 8-800-755-00-00 или написать обращение в Службу клиентской поддержки в разделе «Грузовые перевозки» на сайте www.rzd.ru.

Новые вагоны для пассажиров

Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что АО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) заключила с Тверским вагоностроительным заводом контракт на изготовление двухэтажных пассажирских вагонов. Потребность в усовершенствованных одноэтажных вагонах тоже остаётся высокой: совсем скоро перевозчик получит от завода новую партию (90 единиц). Это поможет филиалам ФПК в разных регионах страны обновить свои парки подвижного состава. Как выглядит современный вагон, и есть ли Урал в списке «счастливчиков»?

В пресс-службе Свердловской магистрали отметили, что на СвЖД, в распоряжение Уральского филиала ФПК, 17 одноэтажных плацкартных вагонов поступит в июне, к началу летнего сезона. Они изготовлены с учётом лучших отечественных практик вагоностроения, с применением новейших технологий и материалов. Конструкция вагона позволяет эксплуатировать его в холодных климатических зонах, сохраняя при этом комфортные условия для пассажиров. При теплоизоляции пола и кузова использованы материалы, которые уменьшают воздействие шума и вибраций. На окнах установлены двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными стёклами с защитной тонировочной плёнкой и энергосберегающим покрытием.

Каждый вагон имеет полностью автоматизированную систему жизнеобеспечения. Это энергоснабжение, системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, фильтрации воды; пожарная сигнализация и система пожаротушения. Оборудованы экологически чистые туалетные комплексы. В отделке интерьера использованы гипоаллергенные материалы. Важнейший плюс – в салонах установлены электрические и USB-розетки, чтобы пассажирам было удобно заряжать телефоны и другие мобильные устройства.

Эксперты считают, что в вагонах такого типа будет комфортно всем: и проводникам, заступившим на смену, и пассажирам, которые отправятся в поездку. Место приписки новых «плацкартников» уже известно. Они будут курсировать в составах фирменных поездов дальнего следования №71/72 «Демидовский экспресс» сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург и №45/46 «Урал» сообщением Екатеринбург – Кисловодск.

В АО «ФПК» разработана и последовательно реализуется масштабная программа по улучшению качества услуг и комфорта пассажиров. Кроме обновления подвижного состава она включает в себя множество других направлений. В их числе – ускорение поездов и введение гибкой ценовой политики. Также компания совершенствует имеющийся подвижной состав, чтобы сделать его максимально удобным. Вагоны оборудуют дополнительными розетками, а в поездах, курсирующих по наиболее протяжённым маршрутам, устанавливают душевые модули. Кроме того, ФПК активно развивает мультимедийные и онлайн-сервисы, повышает качество подготовки персонала, внедряет новые услуги.

Каждую среду в 18.15 и в пятницу в 9.45 слушайте на радио Город FM 107,6 программу о железнодорожном транспорте «Магистральный подход».