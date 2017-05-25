Застраховаться от клеща дешевле, чем сделать прививку

Больше 5 тысяч свердловчан подверглись нападению клещей с начала сезона. Фото: Александр Исаков

За выплатой страховки от укуса клеща обращаются три человека из ста застрахованных, при этом у двух из них диагноз «клещевой энцефалит» подтверждается, такие данные озвучили в «АльфаСтраховании». Этот вид страховки в последние годы набирает популярность, его предлагают многие компании, работающие на Урале. Пакеты «Антиклещ» есть у «УГМК-Медицины», Сбербанка, страхового центра «Академический», «Астрамед-МС», «Ренессанса». Такой продукт имеется и у Почты России, но в числе регионов, где он действует, нет Свердловской области.

Условия у всех страховщиков примерно одинаковые. Застраховаться может любой человек в возрасте от 3 до 65 лет. Один из самых дорогих пакетов у Сбербанка – стоимость страховки на год составляет 470 рублей, сумма страховой защиты – 100 тысяч рублей. В программу включена скорая медицинская помощь, врачебный осмотр, диагностика, прививка и – в случае необходимости – лечение в стационаре.

Пакет «АльфаСтрахования» стоит значительно дешевле – для взрослого человека 190 рублей, для ребёнка до 18 лет – 160 рублей. У большинства страховщиков полис действует на всей территории страны, поэтому даже если клещ пойман в другом городе, выплата всё равно будет.

Интересно, что сделать прививку от укуса клеща стоит дороже, чем застраховаться: от 500 до 800 рублей в зависимости от того, какая это вакцина – отечественная или импортная. Ввести иммуноглобулин в случае укуса клеща можно бесплатно, предъявив полис ОМС. А вот исследование клеща на инфекции, и реабилитация после лечения (в худшем случае) – это те услуги, которые гражданин оплачивает самостоятельно, и как раз их страховка покрывает.

Кстати Пятёрка районов, где, по данным Управления Роспотребнадзора, превышен энцефалитный показатель (средний показатель по региону по данным прошлого лета 619,9 случая на 100 тыс. населения). Байкаловский МР (1480,2)

Рефтинский ГО (1380,3)

Ачитский ГО (1279,5)

Шалинский ГО (1259,1)

Пышминский ГО (1234,8)