Застраховаться от клеща дешевле, чем сделать прививку

За выплатой страховки от укуса клеща обращаются три человека из ста застрахованных, при этом у двух из них диагноз «клещевой энцефалит» подтверждается, такие данные озвучили в «АльфаСтраховании». Этот вид страховки в последние годы набирает популярность, его предлагают многие компании, работающие на Урале. Пакеты «Антиклещ» есть у «УГМК-Медицины», Сбербанка, страхового центра «Академический», «Астрамед-МС», «Ренессанса». Такой продукт имеется и у Почты России, но в числе регионов, где он действует, нет Свердловской области.
Условия у всех страховщиков примерно одинаковые. Застраховаться может любой человек в возрасте от 3 до 65 лет. Один из самых дорогих пакетов у Сбербанка – стоимость страховки на год составляет 470 рублей, сумма страховой защиты – 100 тысяч рублей. В программу включена скорая медицинская помощь, врачебный осмотр, диагностика, прививка и – в случае необходимости – лечение в стационаре.
Пакет «АльфаСтрахования» стоит значительно дешевле – для взрослого человека 190 рублей, для ребёнка до 18 лет – 160 рублей. У большинства страховщиков полис действует на всей территории страны, поэтому даже если клещ пойман в другом городе, выплата всё равно будет.
Интересно, что сделать прививку от укуса клеща стоит дороже, чем застраховаться: от 500 до 800 рублей в зависимости от того, какая это вакцина – отечественная или импортная. Ввести иммуноглобулин в случае укуса клеща можно бесплатно, предъявив полис ОМС. А вот исследование клеща на инфекции, и реабилитация после лечения (в худшем случае) – это те услуги, которые гражданин оплачивает самостоятельно, и как раз их страховка покрывает.
Кстати
Пятёрка районов, где, по данным Управления Роспотребнадзора, превышен энцефалитный показатель (средний показатель по региону по данным прошлого лета 619,9 случая на 100 тыс. населения).
- Байкаловский МР (1480,2)
- Рефтинский ГО (1380,3)
- Ачитский ГО (1279,5)
- Шалинский ГО (1259,1)
- Пышминский ГО (1234,8)
- Опубликовано в №91 от 25.05.2017