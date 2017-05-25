Как не испортить отпуск долгами?

Свердловчан, у которых есть просроченная задолженность на сумму более 10 тысяч рублей, могут развернуть прямо в аэропорту. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня «невыездными» являются более 15 тысяч свердловчан, накопивших долги на общую сумму около 20 миллиардов рублей: это должники по уголовным штрафам и штрафам Госавтоинспекции, неплательщики коммунальных услуг и алиментщики. В сезон отпусков тысячи уральцев отправляются отдыхать за рубеж, но самые лучшие планы может расстроить запрет на выезд из страны из-за неоплаченных долгов. Втройне неприятно узнать об этом на паспортном контроле в аэропорту, когда решить этот вопрос уже нельзя. Чтобы избежать подобной ситуации, озаботиться им нужно заранее.

Кто попадает в чёрный список?

В чёрный список человек попадает, если добровольно не погашает долг в течение пяти рабочих дней с момента возбуждения исполнительного производства, не имея на то уважительных причин, и сумма задолженности превышает десять тысяч рублей. После этого судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Как проверить свой статус и оплатить долг?

– Узнать о задолженности и оплатить её можно на сайте УФССП России по Свердловской области в разделе «Банк данных исполнительных производств» (www.r66.fssprus.ru), а также на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru), – сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Оплатить долг можно и с помощью сервисов Robokassa, oplatagosuslug.ru или WebMoney, либо распечатать квитанцию для её последующей оплаты в банке.

Можно ли оплатить штраф в аэропорту?

Про­цедура снятия временных ограничений в праве выезда за пределы РФ занимает от 7 до 14 дней, поэтому при планировании отпуска надо своевременно погасить задолженность и уведомить об этом судебного пристава-исполнителя.