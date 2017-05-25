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Экономика 25 мая 2017, 06:00

В Екатеринбурге на продажу выставлено рекордное количество квартир

В городах «Большого Екатеринбурга» (Арамиле, Берёзовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается к покупке ещё около 930 квартир. Фото: Александр Зайцев

В городах «Большого Екатеринбурга» (Арамиле, Берёзовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается к покупке ещё около 930 квартир. Фото: Александр Зайцев

Сегодня желающим купить квартиру в Екатеринбурге предоставляется максимальный выбор: на первичном рынке Екатеринбурга продается 16 000 квартир, и ещё больше 10 тысяч квартир на вторичном. По оценкам Уральской палаты недвижимости, опубликовавшей эти данные, такого предложения в столице Урала не было последнее десятилетие.

«Объём предложения продолжает стремительно расти, спрос падает. На фоне растущей конкуренции продавцы вынуждены снижать цены», – объясняют аналитики УПН на официальной странице палаты в Facebook. По словам главного аналитика УПН Михаила Хорькова, в ближайшие полгода-год ситуация на рынке кардинально не изменится: часть объектов будет дешеветь, но при этом отдельные проекты, преимущественно на первичном рынке, могут показать и положительную динамику.

  • Опубликовано в №91 от 25.05.2017
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