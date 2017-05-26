Предприниматели наградили самых предприимчивых

Лауреаты премии, учрежденной бизнес-сообществом Свердловской области

Впервые на сцену Екатеринбургского театра оперы и балета вышли не артисты, а уральские бизнесмены и управленцы, представители науки и политики — финалисты бизнес-премии, которую в прошлом году учредили Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная палата и поддержало областное правительство. Её лауреатами стали деcять свердловчан.

Экспертный совет премии отобрал из сотни заявок сначала лонг-лист из 71 человека, а затем и победителей в девяти номинациях.

— Отмечая лучших предпринимателей Уральского региона, мы не только фиксируем результаты этой работы, но и создаём определённые стимулы. Чтобы быть первым, предприниматель должен всё время находиться в движении и достигать высот, которые вчера казались недостижимыми. Свердловская область — это становой регион российской экономики, и чем больше успехов уральских компаний вы будете отмечать и поддерживать, тем больше на них будут равняться соседние регионы, — мотивировал номинантов президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и добавил: — Продолжайте в том же духе! Вы — супер!

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который не смог приехать на вручение премии, обратился к участникам церемонии с видеообращением из Москвы.

— Важно, что это негосударственная награда, её присуждает бизнес-сообщество, — сказал Евгений Куйвашев. — Уверен, «Премия №1» станет ориентиром для предпринимателей и послужит дальнейшему развитию Свердловской области, ведь бизнес лауреатов позитивно влияет на рейтинг региона, на качество жизни людей.

Главными критериями отбора стали не размер и прибыль компаний, а вклад номинантов в экономику и социальную жизнь региона, наличие в профессиональном багаже интересных проектов и практик и общественное признание.

Объявляя номинацию «Инвестор №1», ведущие пошутили, что лучших инвесторов надо заносить в Красную книгу. Обладателем награды стал председатель совета директоров Каменск-Уральского металлургического завода Владимир Скорняков, реализовавший на площадке завода масштабный инвестиционный проект «Прокатный комплекс». «Экспортёром №1» был назван Владимир Колотушкин, директор предприятия «Уралэлектромедь», которое поставляет свою продукцию на экспорт в 25 стран. Эта номинация была специально учреждена Уральской торгово- промышленной палатой, активно занимающейся продвижением уральского бизнеса на внешний рынок.

Церемонию проводили актриса Анастасия Заворотнюк и главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. Фото: Алексей Кунилов

«Промышленником №1» назвали президента Научно-производственного холдинга ВМП Михаила Вахрушева.

В номинации «Профессионал № 1» победил генеральный директор — главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро» Леонид Пономарёв.

Премию в номинации «Человек № 1» для деятелей науки, культуры, спорта и массмедиа получил член-корреспондент РАН, доктор технических наук, специалист в области сильноточной электроники и импульсной энергетики Михаил Яландин.

В спецноминации «Материал № 1», информационного партнёра премии «РБК-Екатеринбург», победил бизнесмен Алексей Гончаров — журналисты признали его лучшим ньюсмейкером регионального бизнеса.

А вот победителя в номинации «Чиновник № 1» выбирали с помощью СМС-голосования. Присутствующим в зале предложили отправить СМС с номером одного из трёх номинантов — прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, министра промышленности и науки Сергея Пересторонина и главы Ленинского района Екатеринбурга, ранее возглавлявшего минэкономики Дмитрия Ноженко. С большим отрывом победил последний, набрав 44 процента голосов. Лауреат отметил, что эта награда — общая заслуга команды Евгения Куйвашева и пообещал передать приз главе региона.

Статуэтку «Предприниматель № 1» получили совладельцы общества «Малышева 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский. Среди самых известных проектов девелоперской компании — строительство таких торговых центров, как «Гринвич» и «Пассаж», и нескольких жилых комплексов, а также реконструкция ЦУМа.

Главная премия досталась генеральному директору компании «СКБ Контур» Дмитрию Мраморову. Награду ему вручали президент СОСПП Дмитрий Пумпянский и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

— Базовый офис компании находится прямо под нами, и я каждый день вижу, как организована работа в ней, — резюмировал Андрей Беседин. — Это современная, динамично развивающаяся компания, которая занимается разработкой программ, упрощающих взаимодействие бизнеса и государства, открывает новые офисы по всей стране и в штате которой уже пять тысяч сотрудников. Это пример того, как нужно строить бизнес сегодня и на что ориентироваться завтра.