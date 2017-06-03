Свердловчане покажут Китаю лес, химию и еду

В этом году ожидается заключение минимум трёх контрактов, связанных с поставкой сельхозтоваров из Свердловской области в Китай. Фото: Алексей Кунилов

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин и президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин рассказали об особенностях четвёртого Российско-Китайского ЭКСПО, которое в этом году пройдёт в Харбине 15–19 июня.

Особенности

Как отметила госпожа генконсул, спецификой этой выставки является широкое международное участие: туда съедутся представители 36 государств и регионов мира с пяти континентов, включая китайские Гонконг, Макао и Тайвань. Количество стран-участниц выросло на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. На мероприятие впервые приедут компании из Армении, Индонезии, Турции, Австрии, Словакии, Бразилии, Молдавии и Кении. Кроме того, своё присутствие подтвердили 18 провинций Китая — это на треть больше, чем в прошлом году.

— Зафиксирована рекордная активность российской стороны — выставочная площадь России увеличилась на тысячу квадратных метров по сравнению с двумя предыдущими выставками. Регионом — почётным гостем с китайской стороны выступит провинция Гуандун, а с российской стороны — Челябинская область. В общей сложности уже забронированы 21 546 квадратных метров, или 92 процента, выставочных площадей, — заявила Гэн Липин.

По словам Андрея Беседина, отличительная черта этого Российско-Китайского ЭКСПО — фаворитное положение Свердловской области среди других регионов России.

— Впервые на выставке будет проходить отдельное мероприятие — презентация шести регионов УрФО, которую организует УТПП. Его откроет доклад полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Затем в течение нескольких часов пройдёт марафон презентаций проектов из каждого региона. Наибольшее число — пять — будет посвящено Свердловской области. Внутри УрФО сейчас ищется формула кооперации между регионами — мы стремимся не соперничать между собой, а распределить компетенции. Также сейчас рассматривается возможность интегрировать в нашу программу презентаций Московскую, Кемеровскую и Калужскую области по их инициативе, — сказал глава УТПП.

Планы

Основной костяк будущей свердловской делегации — это представители химической отрасли, а также лесопромышленного комплекса и пищевых предприятий.

— Мы видим большую заинтересованность и исторически хорошее отношение китайских потребителей к конфетам, пряникам, мороженому из России. Свердловская область отправляла пробную партию кондитерских изделий в КНР, и они получили высокую оценку. Сейчас наши производители (это предприятия малого и среднего бизнеса) оценивают свои возможности, поскольку спрос на их продукцию превышает предложение, — прокомментировал Андрей Беседин.

Интересно, что металлургическая отрасль в этот раз не будет представлена на выставке от нашего региона. По словам главы УТПП, крупным компаниям не нужно пробиваться на китайский рынок, а средние пока не готовы к презентации своей продукции.

Первые итоги

Напомним, что Российко-Китайское ЭКСПО проходит в Екатеринбурге и Харбине по очереди. В 2016 году Свердловская область принимала выставку впервые. Оценивая результаты этой работы, госпожа Гэн Липин отметила, что Екатеринбург укрепил свой статус столицы Урала в российско-китайском сотрудничестве. Это же подтвердил Андрей Беседин.

— Китай сотрудничает со всем миром. Свердловская область при всех наших амбициях — это лишь маленький кусочек пазла для Поднебесной. Основной итог минувшего Российско-Китайского ЭКСПО состоит в том, что мы стали выделяться на фоне остальных регионов нашей страны, — заключил глава УТПП.

Китайские потребители высоко ценят российские кондитерские изделия. Спрос на них пока превышает предложение. Фото: Анна Осипова

Он также прокомментировал судьбу двух главных соглашений о сотрудничестве из 28, которые были подписаны на предыдущей выставке. В частности, речь шла о создании центра китайских товаров в логистическом центре «Сима-ленд» и договорённости об импорте сельскохозяйственной продукции из Свердловской области в Китай.

— «Сима-ленд» двигается нормально. Там идёт инфраструктурная подготовка проекта. Это пример, когда нашей помощи для реализации проекта не нужно. Что касается поставки отсюда сельхозтоваров — то идёт хороший переговорный процесс, связанный с гармонизацией стандартов на сельхозпродукцию, разрешительной системой, решением вопросов транспорта и логистики, в том числе заморозки и упаковки. В составе делегации в этом году будут компании, которые уже достаточно близки к заключению самих контрактов — думаю, что в этом году мы выйдем на заключение трёх из них. С нами едут три логистические компании, которые будут помогать нашим пищевикам, — сказал Андрей Беседин.