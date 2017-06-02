Железные договорённости

Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашения о строительстве скоростной магистрали от Екатеринбурга до Челябинска. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге завершается Петербургский международный экономический форум, где работает делегация Свердловской области, которую возглавляет врио губернатора Евгений Куйвашев. За два дня пребывания на форуме первые лица области провели переговоры о реализации важных инвестпроектов, а также подписали несколько соглашений.

МЕТАЛЛУРГИЯ. В четверг, в первый день форума, несколько рабочих встреч провёл первый вице-губернатор области Алексей Орлов. В частности, он обсудил с генеральным директором компании «РУСАЛ» Владиславом Соловьёвым проект восстановления объёмов производства на Уральском алюминиевом заводе. Недавно на предприятии была введена в эксплуатацию новая автоклавная батарея для выщелачивания боксита, благодаря которой выпуск глинозёма на заводе планируют увеличить с 770 до 900 тысяч тонн. Тогда в общении с журналистами Владислав Соловьёв заявил о планах компании«РУСАЛ» возобновить производство алюминия в Каменске-Уральском.

ТРАНСПОРТ. В пятницу в Санкт-Петербург прилетел глава региона Евгений Куйвашев. Одно из первых подписанных им соглашений — о начале строительства скоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск, которая соединит три ключевые станции — Екатеринбург, Касли и Челябинск — стало наиболее значимым итогом форума для свердловчан. Подписи в документе, определяющем характер сотрудничества сторон, также поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Уже к третьему кварталу 2022 года должна появиться двухпутная скоростная железнодорожная линия общей протяжённостью около 220 километров, которая позволит сократить время в пути между городами-миллионниками в три раза — до 1 часа 10 минут. Кроме того, рассматривается вариант прохождения маршрута через аэропорты Кольцово и Баландино. По предварительным оценкам, для реализации проекта потребуется 165 миллиардов рублей. Концессионное соглашение планируют заключить в 2018 году. Проект создания ВСМ реализует хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль», в состав которой входят обе области и инвестиционная группа RWM Capital.

В кулуарах форума Евгений Куйвашев успел пообщаться с вице-премьером российского правительства Игорем Шуваловым (слева). Фото: областной департамент информполитики

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Ещё одно соглашение — о совместном привлечении инвестиций и популяризации инновационных решений в области энергосбережения — Евгений Куйвашев подписал с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Сотрудничество, как отметил глава региона, необходимо в связи с ростом на Среднем Урале объёмов промышленного производства. Кроме того, в ближайшее время планируется провести энергетическое обследование организаций бюджетной сферы, систем наружного освещения городов и оборудования коммунальных предприятий. Как подчеркнул Михаил Осеевский, современные технологии, при правильном подборе оборудования, позволяют достичь 60-процентной экономии по освещению и 30-процентной экономии по затратам на теплоснабжение.

МЕДИЦИНА. В рамках экономического форума решился один из важнейших социальных вопросов севера Свердловской области. Благодаря соглашению, подписанному Евгением Куйвашевым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, жители отдалённых северных территорий нашего региона смогут лечиться в больницах ХМАО. В ближайшее время стороны должны определить территории, жители которых смогут обращаться в медучреждения ХМАО, а также сами больницы округа, которые должны начать принимать пациентов в ближайшее время.

ЧЕМПИОНАТ WORLD-SKILLS HI-TECH будет проходить в Свердловской области как минимум до 2021 года. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали первый вице-губернатор области Алексей Орлов, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков и гендиректор союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. Как отметил Алексей Орлов, подписание соглашения даёт возможность готовить востребованные промышленностью квалифицированные кадры, а также оперативно реагировать на технические, экономические и технологические изменения. Напомним, чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил в Екатеринбурге уже три раза.

Акцент «Добро пожаловать к совместной работе в России» Главным событием «на полях» ПМЭФ стало пленарное заседание, которое провёл Президент России Владимир Путин. Также в мероприятии приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Республики Молдова Игорь Додон. — Добро пожаловать к совместной работе в России, — начал своё выступление глава государства. В первую очередь он заявил о необходимости развивать информационные технологии и, в частности, сферу цифровой экономики в ответ на вызовы времени, пообещав поддержать IT-компании, которые работают на стыке нескольких отраслей. Говоря о развитии экономики, президент подчеркнул, что источником дополнительных инвестиций должен стать в том числе и частный капитал, и обратился к губернаторам с призывом открывать новые возможности для бизнеса. Правом задать первый вопрос президенту воспользовалась модератор заседания, ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли, заявившая, что в России остаются экономические проблемы и россияне вынуждены много тратить на продовольствие. — Эти проблемы есть во всех странах, и сказанное мной ранее — это то, что позволит их решить. Надо развивать новые технологии, чтобы экономика генерировала больше дохода, а люди получали больший доход, — ответил журналистке Владимир Путин и напомнил о действующих в нашей стране мерах соцподдержки. — У вас, например, трое детей. Если бы вы были российской гражданкой, мы бы и вам выплатили маткапитал. Участники заседания поддержали и развили мысль о значении инноваций. Так, индийский премьер отметил, что информационные технологии важно использовать и для решения экологических проблем. Этому, по его словам, могла бы помочь работа в области разработки и внедрения возобновляемых источников энергии. Кристиан Керн, поддержавший коллег, рассказал о проблемах образования и борьбы с мировым терроризмом. Канцлер добавил, что справиться с вызовами, которые стоят перед Европой, можно только с Россией: — Политика ограничений, политика санкций не может привести к конструктивным решениям и сотрудничеству, — резюмировал он.